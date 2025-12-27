Numărul firmelor din Alba dizolvate în 2025 a crescut cu 49% față de anul trecut. Situația la nivel național

Numărul firmelor din Alba dizolvate în 2025 a crescut cu 49% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor INRC. Astfel, județul se situează în top 3 la nivel național, din acest punct de vedere.

Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 26,23%, în primele 11 luni din 2025, până la 51.805, față de 41.039 în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București, respectiv 10.341 de firme (număr în creștere cu 26,62% față de ianuarie-noiembrie 2024) și în județele Cluj (2.904 de firme, plus 33,58%), Ilfov (2.684, plus 19,29%), Constanța (2.510, plus 13,17%), Timiș (2.186, plus 18,87%), Brașov (1.922, plus 41,01%), Iași (1.918, plus 21,24%) și Prahova (1.725, plus 34,35%).

La polul opus, cele mai puține dizolvări de firme au fost consemnate în județele Ialomița, respectiv 274 (plus 29,25% față de primele 11 luni din 2024), Covasna (298, plus 38,6%), Mehedinți (349, plus 33,72%), Călărași (351, plus 17,79%), Harghita (379, plus 0,26%) și Teleorman (387, plus 17,99%).

Creșterile cele mai semnificative ale numărului de dizolvări, calculate procentual, s-au înregistrat în județele Maramureș (plus 55,6%), Olt (plus 52,03%), Alba (plus 49,19%), Bihor (plus 44,93%) și Vâlcea (plus 43,73%).

Trendul s-a menținut în toată țara. În nici un județ nu a fost consemnată o scădere a numărului de dizolvări.

Domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de firme, în perioada ianuarie-noiembrie 2025, este comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, unde au fost raportate 11.433 de dizolvări la nivel național. Față de anul precedent, dizolvările din acest sector au crescut cu 1,33%.

Potrivit sursei citate, construcțiile, activitățile profesionale, științifice și tehnice și industria prelucrătoare sunt alte domenii de activitate unde s-a consemnat un număr mare de dizolvări de firme, respectiv 4.251 (plus 2,63%), 4.244 (plus 5,47%) și 3.530 (plus 2,98%).

În luna noiembrie, au fost raportate 4.888 dizolvări de firme

