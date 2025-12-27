Connect with us

Economie

Numărul firmelor din Alba dizolvate în 2025 a crescut cu 49% față de anul trecut. Situația la nivel național

Publicat

acum O oră

Numărul firmelor din Alba dizolvate în 2025 a crescut cu 49% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor INRC. Astfel, județul se situează în top 3 la nivel național, din acest punct de vedere. 

Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 26,23%, în primele 11 luni din 2025, până la 51.805, față de 41.039 în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București, respectiv 10.341 de firme (număr în creștere cu 26,62% față de ianuarie-noiembrie 2024) și în județele Cluj (2.904 de firme, plus 33,58%), Ilfov (2.684, plus 19,29%), Constanța (2.510, plus 13,17%), Timiș (2.186, plus 18,87%), Brașov (1.922, plus 41,01%), Iași (1.918, plus 21,24%) și Prahova (1.725, plus 34,35%).

La polul opus, cele mai puține dizolvări de firme au fost consemnate în județele Ialomița, respectiv 274 (plus 29,25% față de primele 11 luni din 2024), Covasna (298, plus 38,6%), Mehedinți (349, plus 33,72%), Călărași (351, plus 17,79%), Harghita (379, plus 0,26%) și Teleorman (387, plus 17,99%).

Creșterile cele mai semnificative ale numărului de dizolvări, calculate procentual, s-au înregistrat în județele Maramureș (plus 55,6%), Olt (plus 52,03%), Alba (plus 49,19%), Bihor (plus 44,93%) și Vâlcea (plus 43,73%).

Trendul s-a menținut în toată țara. În nici un județ nu a fost consemnată o scădere a numărului de dizolvări.

Domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de firme, în perioada ianuarie-noiembrie 2025, este comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, unde au fost raportate 11.433 de dizolvări la nivel național. Față de anul precedent, dizolvările din acest sector au crescut cu 1,33%.

Potrivit sursei citate, construcțiile, activitățile profesionale, științifice și tehnice și industria prelucrătoare sunt alte domenii de activitate unde s-a consemnat un număr mare de dizolvări de firme, respectiv 4.251 (plus 2,63%), 4.244 (plus 5,47%) și 3.530 (plus 2,98%).

În luna noiembrie, au fost raportate 4.888 dizolvări de firme

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

aplicatie whatsapp
Evenimentacum 26 de minute

WhatsApp va elimina o funcție importantă, din ianuarie 2026. Care este motivul și ce poți face pentru a continua să o folosești
Economieacum O oră

Numărul firmelor din Alba dizolvate în 2025 a crescut cu 49% față de anul trecut. Situația la nivel național
Evenimentacum 2 ore

Traficul din Alba, supravegheat cu radarele mobile e-Sigur. Amenzile vor fi trimise direct acasă
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Primăria Alba Iulia vrea să extindă rețeaua de canalizare pe o stradă din Micești. Cât va costa lucrarea
Administrațieacum 3 zile

Școală nouă în Limba și extinderea unității de învățământ din Șeușa. Investiții de 3,5 milioane euro pentru infrastructură școlară
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Numărul firmelor din Alba dizolvate în 2025 a crescut cu 49% față de anul trecut. Situația la nivel național
Economieacum o zi

BNR lansează o nouă monedă de colecție, din aur, cu tema ”Plăcuțele votive de la Germisara”. Care este prețul de cumpărare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Guvernul a suplimentat bugetul MApN cu peste 1,3 miliarde lei pentru înzestrarea Armatei
Evenimentacum 3 zile

Eurodeputatul Victor Negrescu (S&D) este cel care a făcut din lupta împotriva corupției o prioritate a Parlamentului European (P)
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

CSM Oradea scrie istorie: calificare în BL8 la polo
Evenimentacum 3 zile

Program Bazinul Olimpic Alba Iulia în perioada sărbătorilor de iarnă. Când va fi deschis
Evenimentacum 3 zile

Când va fi primul meci oficial al CSM Unirea Alba Iulia în 2026. Echipa, în vacanța de iarnă
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop de weekend
Evenimentacum 4 ore

Horoscop de weekend 27-28 decembrie: Bilanț interior și pregătire pentru marea trecere în noul an
Evenimentacum 5 ore

IDEI pentru MASA de REVELION 2026. Preparate speciale pentru meniul festiv din noaptea de ANUL NOU
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 4 zile

OpenAI, compania care a dezvoltat ChatGpt, avertisment cu privire la atacurile cibernetice comise cu ajutorul AI
Evenimentacum 4 zile

VIDEO: Cum (nu) funcționează serviciile digitale ale orașelor din Alba. Situația la nivel național: Bani mulți pe rezultate puține
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Vouchere de aproape 40.000 de lei
Actualitateacum 21 de ore

Noile criterii pentru încadrarea în grad de handicap. Impact devastator pentru persoanele cu boli rare
Evenimentacum 2 zile

Ministrul Sănătății anunță intensificarea controalelor privind concediile medicale
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Programa de limba și literatura română clasa a IX-a, varianta finală. Care sunt principalele modificări
Educațieacum 5 zile

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Mai mult din Educatie