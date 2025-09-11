Bărbat din Aiud, reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și i-a spart telefonul fostei iubite

Un bărbat de 37 de ani din Aiud a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție, s-a apropiat de fosta concubină, s-a certat cu ea și i-a spart telefonul.

La data de 10 septembrie 2025, polițiștii din municipiul Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 37 de ani, din Aiud, cercetat pentru nerespectarea măsurilor impuse prin ordinul de protecție și distrugere.

Din cercetări a reieșit că bărbatul de 37 de ani nu ar fi respectat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Aiud, la data de 20 iunie 2025.

Acesta s-ar fi apropiat la o distanță mai mică de 100 de metri față de fosta concubină, în vârstă de 25 de ani, din localitatea Aiudul de Sus, și, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, i-ar fi luat din mână telefonul mobil și i-ar fi distrus ecranul.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea măsurilor impuse prin ordinul de protecție și distrugere.

