Bărbat din Alba, cu dosar penal după ce a fost prins băut la volan, pe DN 1. Ce alcoolemie avea

acum 2 ore

Un bărbat din Șpring este cercetat de polițiști după ce a fost prins băut la volan, pe DN 1.

Potrivit IPJ Alba, marți, 14 octombrie, polițiștii Postului de Poliție Șugag au oprit pentru control, pe DN 1, la kilometrul 354+350 de metri, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din localitatea Șpring.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,64 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cazul bărbatului, cercetările sunt continuate.

