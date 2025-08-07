Bărbat din Alba Iulia, reținut pentru furt. A luat parfumuri și o geantă dintr-un magazin, fără să le plătească

Un bărbat din Alba Iulia a fost reținut de polițiști, pentru furt. Acesta a luat parfumuri și o geantă dintr-un magazin din municipiu și nu le-a plătit la casă. Prejudiciul a fost recuperat.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, 6 august, polițiștii din municipiul Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Din verificări a reieșit că bărbatul ar fi sustras o geantă și mai multe parfumuri de pe rafturile unui magazin din Alba Iulia și ar fi părăsit magazinul fără a achita contravaloarea acestora.

Prejudiciul este de 963 lei, a fost recuperat și restituit părții vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

