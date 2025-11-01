Eveniment
Bărbat din Alba Iulia, trimis în judecată după de a lovit cu piciorul în cap un polițist. A spart și geamul unei mașini de poliție
Un bărbat din Alba Iulia va fi judecat de magistrații judecătoriei din oraș pentru ultraj. Faptele pentru care acesta va fi judecat s-au petrecut la sfârșitul lunii februarie a anului 2025.
În data de 30 octombrie 2025, magistrații Judecătoriei Alba Iulia au admis rechizitoriul întocmit de procurori. Mai exact au dat ”undă verde” în dosar.
Bărbatul va fi judecat pentru o faptă comisă în data de 20 februarie 2025, în jurul orei 23.08. Atunci inculpatul se afla într-o autospecială de poliție, moment în care a devenit violent.
Mai exact, potrivit procurorilor, ”în timp ce se afla pe bancheta din spate a autospecialei cu nr. MAI 47461, a lovit cu piciorul în zona capului persoana vătămată , organ de poliție fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, fapt ce i-a creat victimei o stare de amețeală, iar ulterior, la câteva minute distanță, a lovit geamul din dreapta spate al autospecialei şi l-a spart, cauzând astfel un prejudiciu în cuantum de 645,43 lei”, au notat magistrații Judecătoriei Alba iulia.
Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.