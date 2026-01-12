Bărbat din Alba, prins în timp ce circula cu un ATV neînmatriculat. Este cercetat de polițiști

Un bărbat de 27 de ani din Alba este cercetat de polițiști după ce a fost prins în timp ce circula cu ATV-ul neînmatriculat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 ianuarie 2026, în jurul orei 15:45, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit, pentru control, pe DJ 107H, pe raza localității Galda de Jos, un ATV care nu avea montate plăcuțe de înmatriculare sau înregistrare, condus de un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din localitatea Galda de Jos.

Din verificări a reieșit că ATV-ul nu este înmatriculat sau înregistrat în circulație.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Foto: arhivă

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News