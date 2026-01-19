Bărbat din Alba, prins în timp ce conducea băut și fără permis, în Hunedoara

Un bărbat din Alba a fost prins de polițiștii din Hunedoara în timp ce conducea băut și fără permis.

Potrivit IPJ Hunedoara, în noaptea de 18 ianuarie 2026, la ora 01:45, pe DN76, polițiștii au oprit în trafic un autoturism condus de un bărbat de 33 de ani, din comuna Pianu, județul Alba, aflat sub influența alcoolului (0,68 mg/l), care conducea mașina pe raza comunei Șoimuș, fără a deține permis de conducere.

În cazul bărbatului, au fost demarate cercetări penale.

