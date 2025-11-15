Bărbat din Alba, reținut de polițiști după ce a încălcat un ordin de protecție. Ce s-a întâmplat

Un bărbat din Alba a fost reținut de polițiști după ce a încălcat un ordin de protecție. Acesta avea interdicție să se apropie de fosta soție.

Potrivit IPJ Alba, vineri, 14 noiembrie, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din localitatea Ohaba, județul Alba.

Acesta este cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis la data de 29 septembrie 2025, pentru o perioadă de 6 luni. Acesta nu ar fi respectat distanța minimă de 50 de metri față de fosta sa soție.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

