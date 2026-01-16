Connect with us

Blaj

Bărbat din Alba, reținut de polițiști. Surprins în timp ce tăia ilegal arbori, l-a amenințat cu moartea pe cel care l-a văzut

Publicat

acum O oră

Un bărbat din Jidvei a fost reținut de polițiști după ce a fost prins în timp ce tăia arbori din fondul forestier național. L-a amenințat cu moartea pe bărbatul care l-a văzut.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 ianuarie 2026, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din comuna Jidvei, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie și tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național, indiferent de forma de proprietate.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 10 ianuarie 2026, bărbatul de 39 de ani a fost surprins, în timp ce tăia arbori din fondul forestier, pe care intenționa să și-i însușească, de către un bărbat, în vârstă de 43 de ani, care se afla la o partidă de vânătoare legal organizată, pe raza satului Veseuș.

Bărbatul de 39 de ani i-ar fi adresat amenințări cu moartea și cu acte de violență bărbatului de 43 de ani, provocându-i acestuia o stare de temere.

Cercetările sunt continuate, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, în vederea documentării cazului.

Foto: arhivă, rol ilustrativ

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 39 de minute

Modificări în acordarea despăgubirilor RCA. Dreptul la despăgubiri morale, extins și pentru victimele indirecte
Blajacum O oră

Bărbat din Alba, reținut de polițiști. Surprins în timp ce tăia ilegal arbori, l-a amenințat cu moartea pe cel care l-a văzut
frig gheața
Evenimentacum O oră

Atenționare ISU Alba: Urmează un weekend cu temperaturi scăzute. Recomandări pentru cetățeni
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 ore

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Blajacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 17 ore

Ce măsuri iau autoritățile din Alba pentru a asigura alimentarea cu energie electrică în condiții meteo severe
Administrațieacum 2 zile

Guvernul Bolojan a aprobat prioritățile pentru Programul „Anghel Saligny” 2026. Ce proiecte sunt preferate
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum o zi

România, scumpă țară: Topul creșterilor de prețuri pe parcursul ultimului an. Date oficiale INS
Economieacum 2 zile

Nu poți vinde casa sau mașina dacă nu ai plătit taxele și impozitele locale. Reforma administrativă, pusă în dezbatere
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Evenimentacum 2 săptămâni

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 24 de ore

Campionatul Balcanic de MTB XCM în 2026, găzduit în premieră în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race
Evenimentacum 2 zile

Miriam Bulgaru va juca la Transylvania Open 2026, în Cluj Napoca. Sportiva din Alba Iulia a primit un wild card
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 15 ore

Unul din patru angajați români, la limita burnout-ului în 2025. Care au fost principalele surse de epuizare
Evenimentacum 18 ore

VIDEO: ”Iarna asta la Alba Iulia”. Videoclip muzical în Cetate, realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale de Lucian Craiu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 5 zile

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Accesul pacienților la îngrijiri paliative prin pachetul de servicii de bază, prelungit cu 12 luni. Hotărâre aprobată de Guvern
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum o zi

Memorandum privind acordarea sporului pentru condiţii periculoase salariaţilor Ministerului Sănătăţii, aprobat de Guvern
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

sri
Educațieacum 17 ore

Admitere la Academia Națională de Informații în 2026: tinerii se pot înscrie până în 31 ianuarie. Cum devii ofițer SRI
Educațieacum 2 zile

15 ianuarie - Ziua lui Eminescu: 176 de ani de la nașterea celui mai mare poet român. „Luceafărul”, cel mai lung poem de dragoste
Mai mult din Educatie