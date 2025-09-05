Bărbat din Alba, trimis în judecată după ce și-a amenințat soția ca va sfârși ca femeia ucisă de fugarul Emil Ganj

Un bărbat din Alba va fi judecat după ce și-a amenințat soția și nu a respectat ordinul de protecție impus de autorități. În data de 5 septembrie 2025, dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară, pe rolul Judecătoriei Aiud.

Din câte se pare, bărbatul a amenințat-o pe femeie ca o va ucide. Însă mai mult de atât i-a spus că va avea soarta femeii din Mureș, au notat magistrații în motivarea instanței.

Acesta se referea la femeia ucisă de Emil Gânj, unul dintre cei mai căutați fugari din România, la ora actuală.

Fapta pentru care bărbatul din Aiud, Daian M., va ajunge în fața instanței s-a petrecut în data de 20 iulie 2025. Pe scurt, magistrații instanței din Aiud au notat și descris cum bărbatul a amenințat-o pe femeie.

Potrivit motivării instanței, bărbatul a ameninţat-o cu moartea pe femeie ”spunându-i, într-un mod explicit, brutal şi înspăimântător următoarele: „Te voi omorî cu cuţitul”, precizând că va avea soarta femeii din Mureş, făcând astfel referire la o crimă sinistră care a cutremurat opinia publică”, au notat magistrații.

De asemenea, acesta i-a mai spus victimei că este bătrân și dacă o va ucide nu va sta mult după gratii.

În data de 5 septembrie dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară. Bărbatul se află în prezent, încarcerat la Penitenciarul Aiud.

Crima din Mureș care a șocat opinia publică

Este vorba despre crima comisă de Emil Ganj. Acesta în data de 8 iulie în jurul orei 08:30, inculpatul împotriva căruia era emis un ordin de protecție, pe o perioadă de 12 luni și care avea interdicția de a se apropia de persoana vătămată G.A.M. sau de domiciliul acesteia, s-a deplasat la locuința persoanei vătămate, unde a distrus mai multe geamuri și uşa de la intrare, a pătruns fără drept în imobil și a lovit-o pe aceasta cu toporul pe care îl avea asupra sa, de mai multe ori, în zona capului, provocându-i acesteia decesul. Apoi, cu scopul de a şterge urmele infracțiunilor comise, autorul a incendiat locuința respectivă, au menționat anchetatorii la scurt timp după comiterea crimei.

