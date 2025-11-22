Bărbat din Blaj, cercetat de polițiști după ce a fost prins băut la volan. Ce alcoolemie avea

Un bărbat din Blaj este cercetat de polițiști după ce a fost prins, vineri seara, în timp ce conducea sub influența băuturilor alcoolice.

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 noiembrie 2025, în jurul orei 18.45, polițiștii rutieri din Blaj au oprit, pentru control, pe strada Barbu Lăutaru din municipiu, un autoturism condus de un bărbat de 53 de ani, din Blaj.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,74 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

