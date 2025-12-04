Bărbat din Câmpeni, reținut: A aprins un foc în fața unui magazin și a amenințat o femeie

Un bărbat din Câmpeni a fost reținut pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare, din cauza unui incident produs în data de 3 decembrie 2025.

Potrivit IPJ Alba, polițiștii din Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din oraș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare.

Din verificări a reieșit că, în dimineața zilei de 3 decembrie 2025, în jurul orei 10.00, bărbatul, în timp ce se afla pe strada Teiului din orașul Câmpeni, fiind sub influența băuturilor alcoolice, ar fi aprins un foc, în fața unui magazin.

Totodată ar fi amenințat-o cu acte de violență pe o femeie, în vârstă de 62 de ani, din orașul Câmpeni, provocându-i acesteia o stare de temere.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare.

