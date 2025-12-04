Bărbat din Cugir, prins băut la volan. Ce alcoolemie avea

Un bărbat din Cugir este cercetat de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea băut pe o stradă din oraș.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, 3 decembrie, în jurul orei 18.40, polițiștii rutieri din Cugir au oprit pentru control, pe strada 21 Decembrie 1989 din oraș, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din orașul Cugir.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,82 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cazul bărbatului, cercetările sunt continuate.

