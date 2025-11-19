Connect with us

Bărbat din Doștat, după gratii. Ce pedeapsă cu închisoarea are de executat

Publicat

acum 12 secunde

Un bărbat de 38 de ani din Doștat a ajuns după gratii. Acesta are de executat o pedeaspă de un an de închisoare, după ce a condus sub influența alcoolului sau a altor substanțe. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 18 noiembrie 2025, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au depistat și reținut un bărbat de 38 de ani, din localitatea Doștat, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 18 noiembrie 2025, de către Judecătoria Alba Iulia.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

