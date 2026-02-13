Bărbat din Lupșa, prins de polițiști băut la volan. S-a ales cu dosar penal

Un bărbat din Lupșa este cercetat de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea băut.

Potrivit IPJ Alba, la data de 12 februarie 2026, în jurul orei 18:30, polițiștii din orașul Baia de Arieș au oprit, pentru control, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 69 de ani, din localitatea Lupșa.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,65 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

