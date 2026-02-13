Connect with us

Eveniment

Bărbat din Lupșa, prins de polițiști băut la volan. S-a ales cu dosar penal

Publicat

acum 57 de secunde

Un bărbat din Lupșa este cercetat de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea băut. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 12 februarie 2026, în jurul orei 18:30, polițiștii din orașul Baia de Arieș au oprit, pentru control, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 69 de ani, din localitatea Lupșa.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,65 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 57 de secunde

Bărbat din Lupșa, prins de polițiști băut la volan. S-a ales cu dosar penal
Salariul minim brut va crește la 4.050 de lei
Evenimentacum 15 minute

Cât este salariul mediu net în România. A crescut dar nu a putut ține pasul cu inflația
Evenimentacum 2 ore

Bărbat din Sebeș, reținut de polițiști după ce a fost prins băut la volan. Ce alcoolemie avea
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum o săptămână

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

VIDEO: Impozit plătit cu două găleți pline de monede, la Aiud. Protestul unui localnic față de taxele mărite de Guvern
Administrațieacum o zi

Prețul apei în Alba va fi plafonat la 2,5% din venitul mediu al unei gospodării. Anunțul președintelui CJ Alba, Ion Dumitrel
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 ore

Economia României, în recesiune tehnică. Date oficiale INS: Economia a crescut, dar nu suficient
Economieacum o zi

Condițiile în care se declară inactivitatea fiscală a firmelor, ca urmare expirării mandatului administratorilor: Precizări ANAF
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Bolojan: absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România cel puțin câțiva ani
Evenimentacum 3 zile

Bolojan: dacă nu se reduc cheltuielile, vor fi mai puține comune. Ce spune premierul despre investițiile la sate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 ore

Naționala de fotbal a României și-a aflat adversarii din toamnă, din Liga Națiunilor. PROGRAMUL meciurilor
Evenimentacum 3 zile

Concurs de agilitate pentru câini la Alba Iulia. Ce probe vor avea de trecut și când are loc competiția sportivă
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 15 ore

Eurovision România 2026: Finaliștii Selecției Naționale. Artiștii care vor concura pentru a reprezenta România la Viena
Evenimentacum 2 zile

Târg de antichități și obiecte rare, în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia, fără manele și mici. Ce este interzis la vânzare
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 5 ore

MAI va monitoriza presa și rețelele sociale pentru a combate informațiile false despre buletinul electronic
Actualitateacum 2 zile

Avertisment DNSC: Emailuri false trimise în numele OSIM cer plăți urgente și amenință cu pierderea mărcilor înregistrate
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

spital dr. Holhos Alba Iulia
Evenimentacum o zi

Ziua porților deschise: Spitalul Dr. Holhoș din Alba Iulia devine funcțional
Evenimentacum 2 zile

Ministrul Sănătății, împotriva tăierii cu 10% în sănătate. „Contabilii din Guvern să se uite 5 minute la un pacient intubat”
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 4 ore

Prima lună în care profesorii cu salarii mai mari de 6.000 de lei nu mai iau indemnizația de hrană
Educațieacum 20 de ore

Calendarul vacantelor în anul școlar 2026 - 2027. Structura, aprobată de Ministerul Educației
Mai mult din Educatie