Bărbat din Mureș, prins la volan fără permis pe un drum din Alba. Unde a fost oprit de polițiști

Un bărbat de 39 de ani din Mureș este cercetat de polițiștii din Alba după ce a fost prins în timp ce conducea fără permis, pe drumul județean DJ 106F, în Câlnic.

Potrivit IPJ Alba, la data de 5 noiembrie 2025, polițiști din cadrul Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au oprit, pentru control, pe DJ 106F, pe raza localității Câlnic, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Ibănești, județul Mureș.

Din verificări a reieșit că bărbatului i-a fost suspendat dreptul de a conduce.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis de conducere.

