Connect with us

Eveniment

Bărbat din Mureș, prins la volan fără permis pe un drum din Alba. Unde a fost oprit de polițiști

Publicat

acum 59 de secunde

Un bărbat de 39 de ani din Mureș este cercetat de polițiștii din Alba după ce a fost prins în timp ce conducea fără permis, pe drumul județean DJ 106F, în Câlnic. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 5 noiembrie 2025, polițiști din cadrul Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au oprit, pentru control, pe DJ 106F, pe raza localității Câlnic, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Ibănești, județul Mureș.

Din verificări a reieșit că bărbatului i-a fost suspendat dreptul de a conduce.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis de conducere.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 59 de secunde

Bărbat din Mureș, prins la volan fără permis pe un drum din Alba. Unde a fost oprit de polițiști
Administrațieacum 30 de minute

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
Actualitateacum O oră

SPAP Sebeș: Anunț privind colectarea deșeurilor rezultate din toaletarea spațiilor verzi și curățarea grădinilor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 ore

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 30 de minute

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
1 decembrie la Alba Iulia
Administrațieacum 2 ore

1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: Guvernul a alocat bani pentru evenimentele dedicate Zilei Naționale
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 7 ore

Percheziții la furnizori din sectorul energie. Acuzații de înșelăciune și spălare de bani. Prețuri crescute artificial
Actualitateacum 9 ore

ANAF propune o nouă procedură pentru stabilirea din oficiu a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 ore

Sondaj INSCOP: AUR scade în preferințele de vot, pentru prima dată după alegerile prezidențiale. PSD și USR, în creștere
Evenimentacum 2 zile

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari. Ce condiții pun șefii Coaliției
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 4 zile

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Evenimentacum o săptămână

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 zile

Premieră muzicală internațională la Sebeș: Pianista japoneză Chiyo Hagiwara a lansat un CD cu piese compuse de Josef Filtsch
Evenimentacum 2 zile

Câte zile libere vor avea românii de 1 Decembrie, Crăciun și Revelion. Minivacanțele de sărbători, în iarna 2025-2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

Platformă electronică de feedback pentru personalul medical și pacienți. Planurile Ministerului Sănătății
operatie ochelari oftalmologie operatie cu laser dr holhos
Evenimentacum 10 ore

Comunicat: Cu ochelari sau fără după vârsta de 40 de ani? Când și în ce condiții poți face o operație pentru a scăpa de ochelari
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

Ministrul Educației a anunțat cum vor fi obținute fonduri pentru completarea burselor studenților
Educațieacum 8 ore

Carduri educaționale 2025: când vor încărcate tichetele sociale pe suport electronic. Anunțul ministrului Educației
Mai mult din Educatie