Bărbat din Ocna Mureș, prins la volan fără permis. Este cercetat de polițiști

Un bărbat de 35 de ani din Ocna Mureș este cercetat de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea fără permis.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 decembrie 2025, polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au oprit, pentru control, pe raza localității Vama Seacă, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din Ocna Mureș.

Din verificări a reieșit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.

