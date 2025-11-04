Connect with us

Eveniment

Bărbat din Ocna Mureș, trimis în judecată după ce a evadat de trei ori din propria casă. Ce s-a întâmplat

Publicat

acum 2 ore

Un bărbat din Ocna Mureș va fi judecat pentru evadare. Mai exact, în data de 31 octombrie 2025, dosarul penal pe numele său a trecut de cameră preliminară. 

Asta înseamnă că magistrații Judecătoriei Aiud au dat undă verde și au dispus începerea judecății. 

Din câte se pare, faptele pentru care acesta va fi judecat au avut loc la sfârșitul lunii martie a anului în curs. Bărbatul era arestat la domiciliu și nu avea voie să părăsească locația fără acordul autorităților.

Însă acesta nu a respectat obligațiile și în zilele de 28, 30 și 31 martie a părăsit arestul la domiciliu, dar a fost reperat de polițiști.

După ce a încălcat obligațiile pe care le avea bărbatul s-a ales cu un nou dosar penal, pentru evadare. În cadrul dosarului au fost audiați martori, dar a dat și el declarații în fața anchetatorilor.

Pentru faptele sale procurorii au decis să îl trimită în judecată. În data de 31 octombrie, dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară.

Bărbatul în cauză va fi judecat pentru evadare. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum O oră

Premieră muzicală internațională la Sebeș: Pianista japoneză Chiyo Hagiwara a lansat un CD cu piese compuse de Josef Filtsch
Evenimentacum 2 ore

Bărbat din Ocna Mureș, trimis în judecată după ce a evadat de trei ori din propria casă. Ce s-a întâmplat
Evenimentacum 3 ore

Câte zile libere vor avea românii de 1 Decembrie, Crăciun și Revelion. Minivacanțele de sărbători, în iarna 2025-2026
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Centru de date și arhivă la Alba Iulia. Documentația PUZ pentru amenajarea locației, pregătită pentru aprobare
Administrațieacum 11 ore

Amenzi de până la 20.000 de lei pentru cetățenii care nu sunt politicoși cu funcționarii publici. Propunere în Parlament
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 14 ore

Locuri de muncă în Alba: 543 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Ratele românilor vor crește
Economieacum 15 ore

Care este salariul mediu brut pe lună în Alba și cât rămâne în mână. Datele statistice
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 14 ore

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari. Ce condiții pun șefii Coaliției
Alegeri parlamentare 2024
Evenimentacum 2 zile

Sondaj CURS: AUR rămâne principalul partid în opțiunile de vot. Jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 3 zile

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Evenimentacum 6 zile

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

Premieră muzicală internațională la Sebeș: Pianista japoneză Chiyo Hagiwara a lansat un CD cu piese compuse de Josef Filtsch
Evenimentacum 3 ore

Câte zile libere vor avea românii de 1 Decembrie, Crăciun și Revelion. Minivacanțele de sărbători, în iarna 2025-2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 16 ore

Noi reguli pentru medici. A fost aprobat noul Cod de Deontologie Medicală. Ce trebuie să respecte
Actualitateacum 2 zile

O analiză genetică ar putea detecta boala Parkinson înainte de apariţia primelor simptome
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

uab admitere 2024 admiterea de toamna Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia
Educațieacum 4 ore

Cum influențează deciziile manageriale o companie. Competiție internațională la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Educațieacum 8 ore

Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Alba Iulia împlinește un deceniu de activitate. Eveniment aniversar
Mai mult din Educatie