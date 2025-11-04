Bărbat din Ocna Mureș, trimis în judecată după ce a evadat de trei ori din propria casă. Ce s-a întâmplat

Un bărbat din Ocna Mureș va fi judecat pentru evadare. Mai exact, în data de 31 octombrie 2025, dosarul penal pe numele său a trecut de cameră preliminară.

Asta înseamnă că magistrații Judecătoriei Aiud au dat undă verde și au dispus începerea judecății.

Din câte se pare, faptele pentru care acesta va fi judecat au avut loc la sfârșitul lunii martie a anului în curs. Bărbatul era arestat la domiciliu și nu avea voie să părăsească locația fără acordul autorităților.

Însă acesta nu a respectat obligațiile și în zilele de 28, 30 și 31 martie a părăsit arestul la domiciliu, dar a fost reperat de polițiști.

După ce a încălcat obligațiile pe care le avea bărbatul s-a ales cu un nou dosar penal, pentru evadare. În cadrul dosarului au fost audiați martori, dar a dat și el declarații în fața anchetatorilor.

Pentru faptele sale procurorii au decis să îl trimită în judecată. În data de 31 octombrie, dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară.

Bărbatul în cauză va fi judecat pentru evadare. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

