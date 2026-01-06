Connect with us

Reprezentanții Primăriei Alba Iulia declară că au acționat ”prompt, etapizat și organizat” în acțiunea de deszăpezire a orașului

În a patra zi de când Alba Iulia este plină de zăpadă pe străzi secundare, trotuare și treceri de pietoni, reprezentații orașului au adus o serie de precizări.

Precizările au fost făcute sub forma unei postări pe Facebook, pe pagina ”Municipiul Alba Iulia”, marți, 6 ianuarie, în jurul orei 17.10. 

Reprezentanții Primăriei Alba Iulia au spus că au acționat ”prompt, etapizat și organizat” în acțiunea de deszăpezire. De parea opusă se află cetățenii orașului care de sâmbătă dimineața critică modul în care primăria a tratat deszăpezirea orașului.

Alba24.ro a scris că la jumătatea anului 2025 primăria a anulat o licitație în valoare de 33, 5 milioane de lei, licitație care viza atribuirea serviciului de deszăpezire și curățenie stradală a orașului.

Cum licitația a fost anulată, primăria a mai prelungit contractul cu firma Polaris pe o perioadă de doi ani. Din câte s-a putut observa pe străzile din oraș, atât administrația locală, dar și firma Polaris pare că ”au fost luați prin surprindere” de ninsoarea care s-a abătut asupra județului.

Poziția primăriei față de acțiunile de deszăpezire

Redăm mai jos, comunicatul de presă transmis de Primăria municipiului Alba Iulia:

”Municipiul Alba Iulia se confruntă în aceste zile cu o situație mai puțin obișnuită, cum nu am mai întâlnit de peste 12 ani: ninsoarea continuă timp de aproximativ 2 zile, care a creat dificultăți în trafic și în deplasarea pietonală.

Am acționat prompt, etapizat și organizat, începând cu arterele principale, zonele de urgențe medicale, trecerile de pietoni, stațiile de autobuz, precum și cu zonele de acces către școli și grădinițe, pentru a asigura, pe cât posibil, siguranța tuturor. Vă asigurăm că operațiunile de deszăpezire și degajare a zăpezii continuă fără întrerupere, utilajele fiind utilizate la capacitate maximă.

Pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile, reamintim că este disponibil numărul de telefon (0723) 300 211, care poate fi apelat pentru asistență, zilnic, în intervalul 08:00 – 22:00.

Dorim să adresăm mulțumiri tuturor cetățenilor, care au dat dovadă de răbdare, înțelegere și implicare, colegilor din primărie, precum și firmelor private care au contribuit voluntar la activitățile de deszăpezire. Solidaritatea și sprijinul dumneavoastră sunt extrem de importante și demonstrează, încă o dată, spiritul de comunitate al municipiului Alba Iulia.

Știm că este o situație neplăcută și înțelegem pe deplin disconfortul creat. Vă asigurăm că depunem toate eforturile necesare pentru a gestiona eficient această situație și pentru a reveni cât mai rapid la condiții normale. Vă mulțumim pentru înțelegere, răbdare și sprijin”, au transmis reprezentanții Primăriei municipiului Alba Iulia.

sursă foto: Municipiul Alba Iulia

