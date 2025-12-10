Bărbat din Săliștea, cu dosar penal după ce a fost oprit în trafic. Ce au descoperit polițiștii

Un bărbat din Săliștea este cercetat penal, după ce a fost oprit în trafic de polițiști. Acesta se afla la volan, sub influența alcoolului.

Potrivit IPJ Alba, marți, 9 decembrie, în jurul orei 17.30, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au oprit pentru control, pe DJ 705 E, pe raza localității Săliștea, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 39 de ani, din Săliștea.

În urma testării bărbatului cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,69 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

A fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

foto: arhivă/rol ilustrativ

