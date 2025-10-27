Connect with us

Bărbat din Sâncel, reținut de polițiști după ce a fost prins băut la volan, pe o stradă din Blaj. Ce alcoolemie avea

acum 3 ore

Un bărbat de 32 de ani din Sâncel a fost reținut de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea sub influența alcoolului, pe o stradă din Blaj. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 26 octombrie 2025, polițiștii rutieri din municipiul Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un barbat de 32 de ani, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.

În dimineața zilei de 26 octombrie 2025, polițiștii rutieri din municipiul Blaj au oprit, pentru control, pe strada Simion Bărnuțiu din municipiu, un autoturism condus de către bărbatul de 32 de ani, din localitatea Sâncel.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,13 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

