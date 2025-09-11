Bărbat din Sebeș, reținut după ce ar fi furat produse dintr-un magazin din Alba Iulia. S-a întors să recicleze recipientele

Un bărbat de 61 de ani din Sebeș a fost reținut după ce ar fi furat mai multe produse dintr-un magazin din Alba Iulia și s-a întors ulterior pentru a recicla recipientele sustrase.

La data de 10 septembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 61 de ani, din municipiul Sebeș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Din cercetări a reieșit că bărbatul de 61 de ani, în dimineața zilei de 10 septembrie 2025, ar fi sustras de pe rafturile unui magazin din municipiul Alba Iulia mai multe produse și ar fi părăsit magazinul, fără a achita contravaloarea acestora.

Ulterior, ar fi revenit și ar fi reciclat recipientele în cauză.

În cazul bărbatului, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

Foto: arhivă, rol ilustrativ

