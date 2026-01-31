Expertiza medicilor legiști versus declarația unui șofer din Teiuș, trimis în judecată după ce a fost prins drogat la volan

Magistrații Judecătoriei Aiud vor avea de judecat un caz de conducere sub influența substanțelor psihoactive. Dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară în data de 27 ianuarie 2026.

Însă, în timpul judecății, magistrații vor avea de luat în considerare: expertiza medicilor legiști și declarația șoferului incupat.

Dosarul este un caz clasic de conducere sub influența substanțelor psihoactive. Mai exact în data de 17 octombrie 2024, șoferul a condus de la domiciliul său și până pe o stradă din Teiuș, aflându-se sub influența substanțelor psihoactive, mai exact a drogurilor de sinteză, 2 MMC.

Audiat de anchetatori, șoferul a spus că a consumat substanțele psihoactive în urmă cu o zi, mai exact în data de 16 octombrie.

Însă, raportul medicolegal întorcmit de IML Cluj Napoca infirmă ipoteza șoferului. Medicii legiști au declarat că la prima probă de analiză substanța prezintă o metabolizare rapidă cu o concerntrație de substanță în sânge de 406, 34 ng/nl la momentul prelevării.

Raportul medicilor legiști versus declarația șoferului

Asta înseamnă, potrivit medicilor legiști că la momentul opririi în trafic concentrația din sânge putea fi mai mare. Mai exact, medicii legiști au precizat următoarele:

”concentraţiile substanţei din sânge şi urină nu se pot justifica prin consumul declarat de inculpat (intervalul orar 20.30-21.00 din data de 16.10.2024), concentraţiile sugerând un consum de 2 MMC mai apropiat de ora opririi, expertul concluzionând că pe baza datelor cauzei (concentraţia sanguină a substanţei 2 – MMC, metabolizarea rapidă a acestei substanţe, intervalul de timp între orpire și prelevare de mostre, inculpatul se afla sub influenţa substanţelor psihoactive, fiindu-i afectată capacitatea de a conduce autovehicule pe drumurile publice, respectiv substanţa 2 MMC avea aptitudinea de a afecta capacitatea inculpatului de a conduce vehicule pe drumurile publice.

Șoferul a precizat în fața anchetatorilor că ”la data de 16.10.2024 în intervalul 20.30-21.00 a consumat la domiciliul lui cristal, în data de 17.10.2024 a condus autovehiculul intenţionând să meargă la magazin pentru a-şi cumpăra ţigări, fiind oprit de poliţişti”, se arată în documentul citat.

Dosarul va fi judecat de magistrații Judecătoriei Aiud. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

