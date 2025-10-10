Connect with us

Bărbat din Vințu de Jos, reținut după ce a fost prins băut și fără permis la volan. Unde a fost oprit de polițiști

Publicat

acum 5 secunde

Un bărbat din Vințu de Jos a fost reținut de polițiști după ce a fost prins băut și fără permis la volan, pe o stradă din Alba Iulia.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 octombrie 2025, polițiștii Serviciului Rutier Alba au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din comuna Vințu de Jos, care este cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.

În cursul zilei de 9 octombrie 2025, în jurul orei 15:10, polițiștii au oprit, pentru control, pe strada Iașilor din municipiul Alba Iulia, un autoturism care era condus de bărbatul de 36 de ani.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,22 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, a reieșit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate

