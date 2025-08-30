Bărbat reținut de polițiștii din Sebeș, după ce a fost prins în timp ce conducea băut, pe raza localității Lancrăm

Un bărbat de 49 de ani a fost reținut de polițiștii din Sebeș după ce a fost prins în timp ce conducea un autoturism cu 1,18 mg/l alcool „la bord”, pe raza localității Lancrăm.

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 august 2025, polițiștii rutieri din Sebeș au oprit, pentru control, pe raza localității Lancrăm din Sebeș, un autoturism condus de un bărbat de 49 de ani, din localitate.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de acesta, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, iar cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului

