Economie

Băuturile alcoolice, mai scumpe de la 1 ianuarie 2026. Firmele din domeniu cer amânarea majorării accizelor

Publicat

acum O oră

Băuturile alcoolice ar urma să se scumpească de la 1 ianuarie 2026, odată cu o nouă majorare a accizelor. Asociația producătorilor și importatorilor din domeniu solicită Guvernului să amâne decizia, motivând că precedenta majorare nu a avut efectele așteptate.

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Băuturi Spirtoase precizează că o nouă majorare de 10% a accizelor este prevăzută în HG 141/2025 pentru 1 ianuarie 2026.

Reprezentanții asociației avertizează că păstrarea acestui calendar de creștere a accizei va avea consecințe dramatice, cu impact major asupra proliferării băuturilor din piața nefiscalizată.

Potrivit sursei citate, veniturile colectate de stat din accizele aplicate băuturilor spirtoase au înregistrat o scădere de 53,87 milioane lei, în primele nouă luni ale anului 2025 față de perioada similară a lui 2024, în pofida majorării nivelului accizei cu peste 14,4%. În primele 10 luni, scăderea este cu circa 4% față de anul trecut.

Accize majorare de două ori într-un an. Efecte

Acciza la băuturile spirtoase s-a majorat de două ori – o dată cu 4,4% începând de la 1 ianuarie 2025 și a doua oară cu 10% începând de la 1 august 2025.

”Dacă o majorare de 15% a accizei ar duce la o creștere de 15% a încasărilor, am constata aproximativ 140 de milioane de lei încasați în plus, în 2025, și nu 44 de milioane în minus față de 2024. Chiar dacă diferența de venituri încasate ar fi recuperată până la sfârșitul anului, cifrele arată clar că mărirea de acciză nu are efectele scontate de creștere a veniturilor statului.

Este inutil să insistăm să majorăm și în 2026 acciza la spirtoase în condițiile în care în 2025 nu am văzut niciun alt efect în afară de împingerea în faliment a producătorilor locali și creșterea prețului la raft cu beneficii doar pentru piața ilicită’, a declarat Florin Rădulescu, președintele Spirits România, citat de Agerpres.

Producătorii și importatorii de băuturi spirtoase propun guvernului amânarea creșterii suplimentare a accizei cu încă 10% de la 1 ianuarie 2026 până ce va putea fi analizat impactul măririlor de până acum asupra încasărilor la buget și asupra consumului de băuturi fiscalizate.

”Este nevoie de o perioadă de cel puțin un an pentru a estima impactul creșterilor de până acum, mai ales că avem exemplele din trecutul recent, când creșterile de acciză au ajutat doar piața ilicită”, a mai spus Florin Rădulescu.

Calcularea accizelor

Potrivit unui studiu realizat recent de Roland Berger, citat de asociație, 30–40% din consumul de băuturi spirtoase din România rămâne netaxat, fiind legat de producția ilicită, contrabandă sau produse contrafăcute. Această situație duce la pierderi semnificative de venituri – estimate la 45-65 de milioane de euro anual.

”Accizele şi TVA-ul reprezintă aproximativ 60% din preţul final al băuturilor spirtoase. Desi toate băuturile alcoolice conțin același ingredient activ — etanolul — iar o unitate standard de bere, vin sau băuturi spirtoase are același efect asupra organismului uman, taxarea este disproporționată. Consumatorii plătesc aproape de patru ori mai multă acciză pentru o unitate standard de băutură spirtoasă decât pentru bere și de până la 64 de ori mai mult decât pentru vin.

În acest context, industria băuturilor spirtoase a solicitat adoptarea unui cadru fiscal mai echilibrat pentru diferitele categorii de băuturi, bazat pe conținutul de alcool pur”, a mai anunțat asociația.

În 2013, Guvernul a aplicat o majorare de 34% a accizei la băuturile spirtoase, ceea ce a dus la o scădere de aproximativ 20% a consumului taxat în 2014, cu venituri din accize mai mari cu doar 9%. La acel moment, tiparele de consum au evidențiat un fenomen îngrijorător: în 2014, deși consumul total de băuturi spirtoase a rămas relativ stabil față de 2013, consumul netaxat a crescut cu aproximativ 10%, semnalând o migrare către piața ilicită, în urmă majorării abrupte a accizei.

Ultimele articole pe alba24
