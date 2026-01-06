Connect with us

Eveniment

Atenționări ANPC pentru românii care fac cumpărături online pe anumite site-uri. Ce trebuie să știe

Modificare la legea achizițiilor publice

Publicat

acum 7 secunde

Românii care fac cumpărături online de pe anumite site-uri sunt atenționați de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) privind anumite situații.

Directorul Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere a Pieţei din cadrul ANPC, Paul Anghel, spune că în cazul site-urilor din afara UE, capacitatea de sancționare este limitată.

„Atenție la magazinele din afara UE – Dacă operatorul economic care administrează site-ul de pe care achiziționați produsele nu are personalitate juridică în Uniunea Europeană capacitatea autorităţilor de a interveni în protejarea intereselor consumatorilor este limitată”, a menționat Paul Anghel, într-un mesaj pe pagina de Facebook.

Recomandări pentru cumpărători

Mesajul a fost transmis în contextul promoțiilor din perioada de iarnă. Acesta a transmis recomandări:

Înainte de a cumpăra, clienții sunt sfătuiți să:

  • compare prețurile (pot fi utilizate comparatoare online)
  • citească atent descrierea produsului
  • verifice stocul, TVA-ul și costul livrării
  • se asigure că prețul redus din coș este cel afișat inițial

Pentru cumpărături online sigure:

  • verificați „https” și simbolul de site securizat
  • nu divulgați PIN-ul sau datele bancare
  • contactați comerciantul dacă aveți nelămuriri

Recenzii & transparență:

  • citiți recenziile reale ale produselor
  • magazinul trebuie să afișeze clar datele firmei, prețul final, livrarea și dreptul de retur

Reduceri, condiții de livrare și retur

Reducerile trebuie să fie reale:

  • prețul redus trebuie să fie mai mic decât cel mai mic preț din ultimele 30 de zile
  • reducerea trebuie afișată clar (preț vechi vs. preț nou / procent)

Livrare & retur:

  • Livrarea: maximum 30 zile
  • Online: 14 zile drept de retur (fără explicații)
  • banii se rambursează în maximum 14 zile
  • garanția legală: minimum 2 ani. Garanția se aplică și la reduceri.
  • clientul are dreptul la reparare, înlocuire sau rambursare
  • responsabil este întotdeauna vânzătorul, nu service-ul

Românii se pot adresa:

  • pentru relația cu comerciant din UE: contactați Centrul European al Consumatorilor Romania - ECC Romania
  • pentru relația cu comerciant din România: ANPC
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 7 secunde

Atenționări ANPC pentru românii care fac cumpărături online pe anumite site-uri. Ce trebuie să știe
Evenimentacum 29 de minute

6 ianuarie, Boboteaza: Sfințirea cea Mare a Apei la Catedrala Încoronării din Alba Iulia. PROGRAM. Cum se ia Agheasma Mare
horoscop 2026
Evenimentacum 60 de minute

Horoscop 6 ianuarie 2026: Este o zi perfectă pentru echilibru între acțiune și odihnă
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 11 ore

Investiție în apropierea Cetății Câlnic, monument UNESCO. Rețeaua electrică va fi relocată pentru modernizarea unei intersecții
Administrațieacum 2 zile

Cine deszăpezește străzile din Alba Iulia? Licitația în valoare de 33 milioane de lei a fost anulată. Cum motivează Primăria
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Economieacum 15 ore

Legea privind plata pensiilor private a fost promulgată de președintele Nicușor Dan
Economieacum 23 de ore

Sute de milioane de euro din fonduri europene, disponibile pentru investiții în agricultură. Cum pot fi obținute de către fermieri
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 9 ore

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum 6 zile

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 12 ore

Vedeta CFR Cluj, Louis Munteanu, pleacă la un club din SUA pe o sumă record. Câți bani a dat pe el, DC United
Blajacum 17 ore

Volei Alba Blaj debutează în 2026 cu un meci în Liga Campionilor. Pe 8 ianuarie, duel pe terenul echipei franceze Volero Le Cannet
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop 2026
Evenimentacum 60 de minute

Horoscop 6 ianuarie 2026: Este o zi perfectă pentru echilibru între acțiune și odihnă
Actualitateacum 11 ore

BOBOTEAZA 2026: Sfârșitul sărbătorilor de iarnă. Botezul Domnului, unul dintre cele mai importante momente din creștinism
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o săptămână

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Actualitateacum o săptămână

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 21 de ore

Medicii stomatologi cer amânarea ordinului AP-STOMA privind dezvoltarea serviciilor în spitalele publice. Motivul
Actualitateacum o zi

Tatuajele nu sunt complet inofensive. Ce arată studiile științifice despre cerneala din piele
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 zile

Când se întorc elevii la școală din vacanța de iarnă. Când au liber din nou, pentru vacanța de schi
Educațieacum 4 zile

Vacanța de schi 2026: Când sunt programate zilele libere pentru elevii din Alba și din țară
Mai mult din Educatie