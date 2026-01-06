Eveniment
Atenționări ANPC pentru românii care fac cumpărături online pe anumite site-uri. Ce trebuie să știe
Românii care fac cumpărături online de pe anumite site-uri sunt atenționați de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) privind anumite situații.
Directorul Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere a Pieţei din cadrul ANPC, Paul Anghel, spune că în cazul site-urilor din afara UE, capacitatea de sancționare este limitată.
„Atenție la magazinele din afara UE – Dacă operatorul economic care administrează site-ul de pe care achiziționați produsele nu are personalitate juridică în Uniunea Europeană capacitatea autorităţilor de a interveni în protejarea intereselor consumatorilor este limitată”, a menționat Paul Anghel, într-un mesaj pe pagina de Facebook.
Recomandări pentru cumpărători
Mesajul a fost transmis în contextul promoțiilor din perioada de iarnă. Acesta a transmis recomandări:
Înainte de a cumpăra, clienții sunt sfătuiți să:
- compare prețurile (pot fi utilizate comparatoare online)
- citească atent descrierea produsului
- verifice stocul, TVA-ul și costul livrării
- se asigure că prețul redus din coș este cel afișat inițial
Pentru cumpărături online sigure:
- verificați „https” și simbolul de site securizat
- nu divulgați PIN-ul sau datele bancare
- contactați comerciantul dacă aveți nelămuriri
Recenzii & transparență:
- citiți recenziile reale ale produselor
- magazinul trebuie să afișeze clar datele firmei, prețul final, livrarea și dreptul de retur
Reduceri, condiții de livrare și retur
Reducerile trebuie să fie reale:
- prețul redus trebuie să fie mai mic decât cel mai mic preț din ultimele 30 de zile
- reducerea trebuie afișată clar (preț vechi vs. preț nou / procent)
Livrare & retur:
- Livrarea: maximum 30 zile
- Online: 14 zile drept de retur (fără explicații)
- banii se rambursează în maximum 14 zile
- garanția legală: minimum 2 ani. Garanția se aplică și la reduceri.
- clientul are dreptul la reparare, înlocuire sau rambursare
- responsabil este întotdeauna vânzătorul, nu service-ul
Românii se pot adresa:
- pentru relația cu comerciant din UE: contactați Centrul European al Consumatorilor Romania - ECC Romania
- pentru relația cu comerciant din România: ANPC
