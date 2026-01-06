Atenționări ANPC pentru românii care fac cumpărături online pe anumite site-uri. Ce trebuie să știe

Românii care fac cumpărături online de pe anumite site-uri sunt atenționați de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) privind anumite situații.

Directorul Direcţiei Generale de Control şi Supraveghere a Pieţei din cadrul ANPC, Paul Anghel, spune că în cazul site-urilor din afara UE, capacitatea de sancționare este limitată.

„Atenție la magazinele din afara UE – Dacă operatorul economic care administrează site-ul de pe care achiziționați produsele nu are personalitate juridică în Uniunea Europeană capacitatea autorităţilor de a interveni în protejarea intereselor consumatorilor este limitată”, a menționat Paul Anghel, într-un mesaj pe pagina de Facebook.

Recomandări pentru cumpărători

Mesajul a fost transmis în contextul promoțiilor din perioada de iarnă. Acesta a transmis recomandări:

Înainte de a cumpăra, clienții sunt sfătuiți să:

compare prețurile (pot fi utilizate comparatoare online)

citească atent descrierea produsului

verifice stocul, TVA-ul și costul livrării

se asigure că prețul redus din coș este cel afișat inițial

Pentru cumpărături online sigure:

verificați „https” și simbolul de site securizat

nu divulgați PIN-ul sau datele bancare

contactați comerciantul dacă aveți nelămuriri

Recenzii & transparență:

citiți recenziile reale ale produselor

magazinul trebuie să afișeze clar datele firmei, prețul final, livrarea și dreptul de retur

Reduceri, condiții de livrare și retur

Reducerile trebuie să fie reale:

prețul redus trebuie să fie mai mic decât cel mai mic preț din ultimele 30 de zile

reducerea trebuie afișată clar (preț vechi vs. preț nou / procent)

Livrare & retur:

Livrarea: maximum 30 zile

Online: 14 zile drept de retur (fără explicații)

banii se rambursează în maximum 14 zile

garanția legală: minimum 2 ani. Garanția se aplică și la reduceri.

clientul are dreptul la reparare, înlocuire sau rambursare

responsabil este întotdeauna vânzătorul, nu service-ul

Românii se pot adresa:

pentru relația cu comerciant din UE: contactați Centrul European al Consumatorilor Romania - ECC Romania

pentru relația cu comerciant din România: ANPC

