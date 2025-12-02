Connect with us

Biblioteca Academiei Române a lansat, de Ziua Națională, biblioteca sa digitală. Ce publicații include E-Acad

Biblioteca Academiei Române a lansat luni, de Ziua Națională, biblioteca sa digitală. În cadrul acesteia cititorii pot explora cu ușurință, de oriunde și oricând, valoroase documente de patrimoniu din domenii și epoci istorice diverse, relevante pentru evoluția culturii, artei și științei românești și universale.

Platforma E-Acad este un proiect în dezvoltare. În această etapă, include o selecție de publicații periodice din anii 1837-1950, digitizate și prezentate în format pdf.

Periodicele sunt structurate pe:

  • domenii de interes – pentru a facilita descoperirea rapidă a informațiilor relevante, documentele digitizate sunt organizate în 15 domenii de interes – Cultură-artă-civilizație; Economie; Educație-filosofie-etică; Interbelic; Istorie-politică-diplomație etc. Acestea se vor extinde, odată cu noile titluri adăugate în biblioteca digitală.
  • colecții digitale – fiecare titlu de ziar sau revistă reprezintă o colecție digitală, cuprinzând toate numerele digitizate ale periodicului.

E-Acad va permite consultarea atât a unor titluri cu largă circulație, dar mai ales a unor publicații rare, mai puțin accesibile până acum. Biblioteca digitală permite o căutare rapidă și căutare avansată în interiorul colecțiilor, cu posibilitatea de sortare și filtrare după an, număr sau subiect.

În viitor vor fi adăugate colecții de periodice, cărți rare, manuscrise fotografii, colecții speciale și alte resurse diverse.

