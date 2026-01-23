Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba caută voluntari. Care sunt condițiile de înscriere

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba caută voluntari. Persoanele interesate pot contribui la organizarea și desfășurarea activității de bibliotecă.

Înscrierea se face în conformitate cu condițiile Legii nr. 78/2014, privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.

Condiţii de înscriere

vârsta minimă 14 ani

program flexibil

Abilităţi şi competenţe necesare

abilităţi de comunicare, creativitate şi relaţionare

rezistență la efort fizic și intelectual

disponibilitate de a lucra în echipă

sociabilitate, adaptabilitate, iniţiativă

bun organizator, atitudine deschisă

capacitate de a transmite corect informațiile și de a face față evenimentelor neprevăzute

capacitatea și dorința de a învăța lucruri noi

Acte necesare înscrierii

cerere de înscriere adresată managerului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba

copia actului de identitate

curriculum vitae (în cazul persoanelor majore)/ acordul părinților (în cazul persoanelor minore).

Cererea de înscriere se poate depune la secretariatul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba sau pot fi trimise în format electronic pe adresa de e-mail bjaanapienar@yahoo.com. Cei interesați pot primi informații suplimentare la telefon 0258811443.

