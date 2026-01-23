Actualitate
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba caută voluntari. Care sunt condițiile de înscriere
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba caută voluntari. Persoanele interesate pot contribui la organizarea și desfășurarea activității de bibliotecă.
Înscrierea se face în conformitate cu condițiile Legii nr. 78/2014, privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.
Condiţii de înscriere
- vârsta minimă 14 ani
- program flexibil
Abilităţi şi competenţe necesare
- abilităţi de comunicare, creativitate şi relaţionare
- rezistență la efort fizic și intelectual
- disponibilitate de a lucra în echipă
- sociabilitate, adaptabilitate, iniţiativă
- bun organizator, atitudine deschisă
- capacitate de a transmite corect informațiile și de a face față evenimentelor neprevăzute
- capacitatea și dorința de a învăța lucruri noi
Acte necesare înscrierii
- cerere de înscriere adresată managerului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba
- copia actului de identitate
- curriculum vitae (în cazul persoanelor majore)/ acordul părinților (în cazul persoanelor minore).
Cererea de înscriere se poate depune la secretariatul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba sau pot fi trimise în format electronic pe adresa de e-mail bjaanapienar@yahoo.com. Cei interesați pot primi informații suplimentare la telefon 0258811443.
