Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba caută voluntari. Care sunt condițiile de înscriere

Publicat

acum O oră

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba caută voluntari. Persoanele interesate pot contribui la organizarea și desfășurarea activității de bibliotecă.

Înscrierea se face în conformitate cu condițiile Legii nr. 78/2014, privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.

Condiţii de înscriere

  • vârsta minimă 14 ani
  • program flexibil

Abilităţi şi competenţe necesare

  • abilităţi de comunicare, creativitate şi relaţionare
  • rezistență la efort fizic și intelectual
  • disponibilitate de a lucra în echipă
  • sociabilitate, adaptabilitate, iniţiativă
  • bun organizator, atitudine deschisă
  • capacitate de a transmite corect informațiile și de a face față evenimentelor neprevăzute
  • capacitatea și dorința de a învăța lucruri noi

Acte necesare înscrierii

  • cerere de înscriere adresată managerului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba
  • copia actului de identitate
  • curriculum vitae (în cazul persoanelor majore)/ acordul părinților (în cazul persoanelor minore).

Cererea de înscriere se poate depune la secretariatul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba sau pot fi trimise în format electronic pe adresa de e-mail bjaanapienar@yahoo.com. Cei interesați pot primi informații suplimentare la telefon 0258811443.

