Aquapark lângă baza de tratament de la Ocna Mureș. CJ Alba încheie parteneriat cu primăria pentru demararea investiției

Consiliul Județean Alba și Primăria Ocna Mureș încheie un acord de parteneriat pentru demararea investiției de amenajare a unui parc acvatic lângă baza de tratament din localitate.

Sunt actualizate și datele investiției, privind documentația tehnică.

Proiectul ”Refacerea, amenajarea și punerea în valoare a malului stâng al râului Mureș în zona bazei de tratament și agrement Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare și construirea unui parc de relaxare și agrement cu specific acvatic” urmează să fie inclus în Programul „Regiunea Centru” 2021-2027 pentru dezvoltarea infrastructurii turistice balneare şi a infrastructurii de agrement.

Aquapark la Ocna Mureș

Proiectul presupune refuncționalizarea unei suprafețe de circa 5 hectare, pe malul stâng al râului Mureș, în imediata vecinătate a Băilor Sărate de la Ocna Mureș. Se vor construi 4 bazine de interior, jacuzzi, bazin de imersie și 2 tobogane interioare, precum și 5 bazine exterioare.

De asemenea, se va amenaja o zonă de agrement și camping cu unități de cazare de tip cort și rulote „glamping”, ce va include și o clădire de deservire, cu dușuri, toalete și chicinetă.

Pe lângă clădirea principală, cu funcțiune mixtă, de agrement, alimentație publică și administrativă, se va mai construi o clădire cu bar, grupuri sanitare și zonă de dușuri care să deservească zona de agrement, precum și locuri de joacă pentru copii, la exterior. Vor fi amenajate spații verzi și 403 locuri de parcare, din care 30 rezervate pentru persoane cu dizabilități.

Terenul de 5 hectare include o suprafaţă construită (3.837,7 mp) și o suprafaţă pavată tip shared space (2.129,47 mp), o suprafaţă pietonală - dale beton (2.129,47 mp), o suprafaţă pietonală - deck lemn (3.673,35mp), o suprafaţă elastică EPDM (796,99 mp) și suprafaţă piscine exterioare (1.724,60 mp). Acestora și se alătură suprafaţă pietriş (108mp), suprafaţă verde înierbată (3.932,90 mp), suprafaţă neamenajată (33.579,84 mp). Accesul este asigurat din strada Fabricii din Ocna Mureș. Parcela este în prezent neamenajată.

Aquapark la Ocna Mureș. Investiția

Valoarea totală a investiţiei este de 108.830.711,73 lei cu TVA inclus, din care lucrări de construcții-montaj 71.881.810,33 lei cu TVA inclus.

Suprafaţa pe care se implementează investiţia este de 16.420,1 mp.

Durata estimată de executie a proiectului este de 36 luni.

Documentația tehnică prevede realizarea următoarelor componente principale:

amenajarea terenului și a spațiilor exterioare

amenajări peisagere și pentru protecția mediului

asigurarea utilităților (apă, canalizare, electricitate, gaz, comunicații)

clădire principală C1 – recepție, vestiare, grupuri sanitare, bazine interioare, zonă SPA, spații administrative, restaurant cu terasă

clădire secundară C2 – bar, grupuri sanitare și dușuri exterioare

parc acvatic exterior cu bazine pentru adulți și copii, bazin cu apă sărată, piscină cu valuri, zonă tobogane

zone de joacă pentru copii

zone pentru șezlonguri și baldachine

alei pietonale, platforme și spații verzi amenajate.

Suprafața utilă a clădirii principale este de cca. 5.845 mp, iar clădirea bar are o suprafață utilă de cca. 134 mp.

Stadiul investiției și cheltuieli estimate

Până acum au fost finanțate documentațiile tehnico-economice ale fișei de proiect ”Refacerea, amenajarea și punerea în valoare a malului stâng al Râului Mureș“, respectiv studiu de fezabilitate (inclusiv studiu geotehnic și studiu hidrologic). Valoarea eligibilă pe care s-a finanțat proiectul este de 179.999,96 lei.

Cheltuieli asumate prin acord de parteneriat

Valoarea totală a proiectului conform buget de proiect (include suplimentar activitățile soft, cele de informare, publicitate, marketing nebugetate): 109.430.711,73 lei

Valoarea totală a proiectului: 108.830.711,73 RON

Ajutor de minimis: 300.000 euro, 100%

Ajutor de stat pentru proiecte în județul Alba: 50%

Finanțare nerambursabilă: maxim 5 milioane euro (25.484.500 lei), din care: ajutor de stat nerambursabil: 4,7 milioane euro (23.955.430 lei) ajutor de minimis: 1.529.070 lei



Valoarea totală eligibilă contribuție parteneri în părți egale (50%): 23.955.430 lei (11.977.715 lei)

Valoare totală cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA neeligibil: 61.519.851,73 lei (30.759.925,86 lei pentru fiecare partener)

Valoarea contribuției partenerilor la total cheltuieli eligibile

Ocna Mureș

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile: 11.977.715 lei

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile: 30.759.925,86 RON lei

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 42.737.640,86 lei

CJ Alba

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile: 11.977.715 lei

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile: 30.759.925,86 lei

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 42.737.640,86 lei

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News