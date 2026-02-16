Connect with us

Eveniment

Aquapark lângă baza de tratament de la Ocna Mureș. CJ Alba încheie parteneriat cu primăria pentru demararea investiției

Publicat

acum 15 secunde

Consiliul Județean Alba și Primăria Ocna Mureș încheie un acord de parteneriat pentru demararea investiției de amenajare a unui parc acvatic lângă baza de tratament din localitate.

Sunt actualizate și datele investiției, privind documentația tehnică.

Proiectul ”Refacerea, amenajarea și punerea în valoare a malului stâng al râului Mureș în zona bazei de tratament și agrement Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare și construirea unui parc de relaxare și agrement cu specific acvatic” urmează să fie inclus în Programul „Regiunea Centru” 2021-2027 pentru dezvoltarea infrastructurii turistice balneare şi a infrastructurii de agrement.

Aquapark la Ocna Mureș

Proiectul presupune refuncționalizarea unei suprafețe de circa 5 hectare, pe malul stâng al râului Mureș, în imediata vecinătate a Băilor Sărate de la Ocna Mureș. Se vor construi 4 bazine de interior, jacuzzi, bazin de imersie și 2 tobogane interioare, precum și 5 bazine exterioare.

De asemenea, se va amenaja o zonă de agrement și camping cu unități de cazare de  tip cort și rulote „glamping”, ce va include și o clădire de deservire, cu dușuri, toalete și chicinetă.

Pe lângă clădirea principală, cu funcțiune mixtă, de agrement, alimentație publică și administrativă, se va mai construi o clădire cu bar, grupuri sanitare și zonă de dușuri care să deservească zona de agrement, precum și locuri de joacă pentru copii, la exterior. Vor fi amenajate spații verzi și 403 locuri de parcare, din care 30 rezervate pentru persoane cu dizabilități.

Terenul de 5 hectare include o suprafaţă construită (3.837,7 mp) și o suprafaţă pavată tip shared space (2.129,47 mp), o suprafaţă pietonală - dale beton (2.129,47 mp), o suprafaţă pietonală - deck lemn (3.673,35mp), o suprafaţă elastică EPDM (796,99 mp) și suprafaţă piscine exterioare (1.724,60 mp). Acestora și se alătură suprafaţă pietriş (108mp), suprafaţă verde înierbată (3.932,90 mp), suprafaţă neamenajată (33.579,84 mp). Accesul este asigurat din strada Fabricii din Ocna Mureș. Parcela este în prezent neamenajată.

Aquapark la Ocna Mureș. Investiția

Valoarea totală a investiţiei este de 108.830.711,73 lei cu TVA inclus, din care lucrări de construcții-montaj 71.881.810,33 lei cu TVA inclus.

Suprafaţa pe care se implementează investiţia este de 16.420,1 mp.

Durata estimată de executie a proiectului este de 36 luni.

Documentația tehnică prevede realizarea următoarelor componente principale:

  • amenajarea terenului și a spațiilor exterioare
  • amenajări peisagere și pentru protecția mediului
  • asigurarea utilităților (apă, canalizare, electricitate, gaz, comunicații)
  • clădire principală C1 – recepție, vestiare, grupuri sanitare, bazine interioare, zonă SPA, spații administrative, restaurant cu terasă
  • clădire secundară C2 – bar, grupuri sanitare și dușuri exterioare
  • parc acvatic exterior cu bazine pentru adulți și copii, bazin cu apă sărată, piscină cu valuri, zonă tobogane
  • zone de joacă pentru copii
  • zone pentru șezlonguri și baldachine
  • alei pietonale, platforme și spații verzi amenajate.

Suprafața utilă a clădirii principale este de cca. 5.845 mp, iar clădirea bar are o suprafață utilă de cca. 134 mp.

Stadiul investiției și cheltuieli estimate

Până acum au fost finanțate documentațiile tehnico-economice ale fișei de proiect ”Refacerea, amenajarea și punerea în valoare a malului stâng al Râului Mureș“, respectiv studiu de fezabilitate (inclusiv studiu geotehnic și studiu hidrologic). Valoarea eligibilă pe care s-a finanțat proiectul este de 179.999,96 lei.

Cheltuieli asumate prin acord de parteneriat

  • Valoarea totală a proiectului conform buget de proiect (include suplimentar activitățile soft, cele de informare, publicitate, marketing nebugetate): 109.430.711,73 lei
  • Valoarea totală a proiectului: 108.830.711,73 RON
  • Ajutor de minimis: 300.000 euro, 100%
  • Ajutor de stat pentru proiecte în județul Alba: 50%
  • Finanțare nerambursabilă: maxim 5 milioane euro (25.484.500 lei), din care:
    • ajutor de stat nerambursabil: 4,7 milioane euro (23.955.430 lei)
    • ajutor de minimis: 1.529.070 lei

Valoarea totală eligibilă contribuție parteneri în părți egale (50%): 23.955.430 lei (11.977.715 lei)

Valoare totală cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA neeligibil: 61.519.851,73 lei (30.759.925,86 lei pentru fiecare partener)

Valoarea contribuției partenerilor la total cheltuieli eligibile

Ocna Mureș

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile: 11.977.715 lei

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile: 30.759.925,86 RON lei

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 42.737.640,86 lei

CJ Alba

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile: 11.977.715 lei

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile: 30.759.925,86 lei

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 42.737.640,86 lei

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 15 secunde

Aquapark lângă baza de tratament de la Ocna Mureș. CJ Alba încheie parteneriat cu primăria pentru demararea investiției
Evenimentacum 30 de minute

O nouă materie opțională în şcolile din țară: „Ora cu şi pentru animale”. Ce vor învăța elevii de clasa a V-a și a VI-a
Evenimentacum 60 de minute

VIDEO: Ansamblul ”Valea Târnavelor” din Blaj va avea o grupă de dansuri populare la Alba Iulia. Peste 130 de copii la înscrieri
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

UPDATE VIDEO ȘTIREA TA: Încăierare între adolescente la Alba Iulia. Incident pe stradă, în Cetatea Alba Carolina
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Câți câini au fost adoptați de la adăpostul public din Alba Iulia. Numărul patrupedelor capturate a scăzut
Administrațieacum 3 zile

VIDEO: Impozit plătit cu două găleți pline de monede, la Aiud. Protestul unui localnic față de taxele mărite de Guvern
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Producătorii de carne de porc avertizează: fermele românești vor începe să se închidă în curând
Actualitateacum 3 ore

„Remarul 16 Februarie”, cea mai veche fabrică din Cluj. Uzina de Vagoane Aiud, printre societățile afiliate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 ore

Reforma administrației va fi adoptată prin OUG. Cheltuielile cu salariile bugetarilor scad cu 10%. Excepții decise în Coaliție
Evenimentacum 5 ore

Tensiuni în Guvern: Ședință decisivă a Coaliției, pe reforma în administrație. PSD se opune măsurilor cerute de Bolojan
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 9 ore

Mai mulți sportivi ai Clubului Revolution Academy Alba au luptat într-o gală de kickbox și MMA, la Sibiu. Ce rezultate au obținut
Actualitateacum 11 ore

Andrei Rațiu, pasă de gol pentru Rayo Vallecano. Ce notă a primit fotbalistul din Alba după meciul cu Atletico Madrid
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 60 de minute

VIDEO: Ansamblul ”Valea Târnavelor” din Blaj va avea o grupă de dansuri populare la Alba Iulia. Peste 130 de copii la înscrieri
Evenimentacum 8 ore

Săptămâna Albă 2026: Ce alimente sunt permise înainte de intrarea în Postul Paștelui
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 3 zile

MAI va monitoriza presa și rețelele sociale pentru a combate informațiile false despre buletinul electronic
Actualitateacum 5 zile

Avertisment DNSC: Emailuri false trimise în numele OSIM cer plăți urgente și amenință cu pierderea mărcilor înregistrate
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 7 ore

România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii. Cele mai multe cazuri de rujeolă din UE
Evenimentacum 11 ore

VIDEO: Ziua porților deschise la primul spital privat din Alba Iulia, Spitalul Dr. Holhoș. Condiții la standarde internaționale
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 23 de ore

Cât costă să fii student în Alba Iulia în 2026: chirii, transport și cheltuieli lunare. Comparație cu un centru universitar mare
Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 3 zile

Prima lună în care profesorii cu salarii mai mari de 6.000 de lei nu mai iau indemnizația de hrană
Mai mult din Educatie