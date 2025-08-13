Connect with us

Biciclist lovit de un autoturism, în centrul municipiului Alba Iulia. Traficul în zonă este îngreunat

acum O oră

Traficul rutier este îngreunat pe strada Calea Moților, la intersecția cu Strada Doinei, din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier.

Din primele date, un biciclist ar fi fost acroșat de un autoturism, potrivit IPJ Alba.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, în vederea stabilirii identității persoanelor implicate și a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

