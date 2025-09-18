Biletele pentru meciurile naţionalei de fotbal cu Moldova şi Austria, disponibile începând de vineri. Precizările FRF

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a anunţat joi că biletele pentru meciurile echipei naţionale cu Republica Moldova, amical, şi cu Austria, din preliminariile Cupei Mondiale 2026, ambele pe Arena Naţională, sunt disponibile începând de vineri, pe site-ul bilete.frf.ro.

9 octombrie: meciul România – Moldova, două țări unite prin istorie și fotbal

Pe 9 octombrie, de la ora 21:00, Arena Națională va fi gazda unui moment istoric: primul meci din palmaresul oficial UEFA disputat la București între România și Republica Moldova.

„Această întâlnire, imaginea perfectă a unui meci amical, depășește granițele sportive și devine o adevărată sărbătoare a prieteniei și a legăturii dintre două țări înfrățite, unite de istorie, cultură și aceeași pasiune pentru fotbal. Joi, 9 octombrie, Arena Națională este locul de întâlnire pentru toți cei care cred în forța sportului de a uni oameni, generații și națiuni. Aici, suporterii României și ai Moldovei vor trăi împreună emoția unei premiere istorice, într-o atmosferă de bucurie comună”, au transmis reprezentanții FRF.

Biletele pentru această partidă se vor pune în vânzare vineri, 19 septembrie, pe site-ul bilete.frf.ro.

Porțile se vor deschide la ora 18:00, iar înainte de startul partidei, fanii vor putea intra în atmosfera meciului prin activitățile din Arena Fanilor, spațiul interactiv unde FRF și partenerii săi pregătesc surprize și momente speciale pentru suporteri.

Seara va continua cu un concert extraordinar, de la ora 19:00, organizat în colaborare cu Federația Moldovenească de Fotbal, susținut de Guess Who și Zdob și Zdub, care vor transforma zona din fața stadionului într-un loc al bucuriei și al energiei pozitive.

De asemenea, imnurile de stat ale României, “Deșteaptă-te române”, și al Moldovei, “Limba noastră”, vor fi cântate de Lidia Buble, respectiv Irina Rimes, cântărețe emblematice din România și Moldova.

Federația Română de Fotbal îi invită pe toți suporterii să vină mai devreme la stadion și să trăiască împreună această premieră, celebrând unitatea și emoția pe care doar fotbalul le poate aduce.

De asemenea FRF a transmis că artiștii care au acceptat invitația de a participa la acest eveniment vor cânta gratis, fără a percepe vreo remunerație.

Tot vineri, 19 septembrie se vor pune în vânzare și biletele pentru meciul cu Austria, programat duminică, 12 octombrie, ora 21:45, pe Arena Națională.

Prețul biletelor

Prețul biletelor pentru ambele meciuri din luna octombrie este cuprins între 40 RON (peluze) și 100 RON (tribunele 1 și 2, central), iar tinerii vor avea parte de o reducere.

Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 RON), vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor.

Copiii care n-au încă 15 ani împliniți vor avea acces în zona destinată familiilor, „Tribunele 1 și 2 Family Zone”, alegând tipul biletului (copil) la efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie introduse în sistem pentru generarea ulterioară a biletelor dedicate.

Comenzile pot include maximum 4 bilete, excepție făcând cele din Family Zone, care pot conține până la 5 bilete, cel puțin unul dintre acestea fiind nevoie să fie alocat unui copil sub 15 ani.

În momentul achiziționării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 RON.

