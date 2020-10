Biserica Ortodoxă i-a sărbătorit pe sfinții canonizați în 1955 în Catedrala Încoronării de la Alba Iulia

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri seară că nu se pune problema unui nou lockdown pentru România.

Președintele a organizat o conferință de presă, la sfârșitul căreia a răspuns întrebărilor jurnaliștilor. Întrebat despre numărul foarte mare de cazuri noi înregistrate zilnic (aproape 4900 miercuri), Klaus Iohannis a spus că ”a închide țara nu e o soluție”.

”Nu discutăm despre închiderea tuturor activităților, despre lockdown. Este nevoie să găsim un fel de a continua, cu toate că avem această pandemie.

În această abordare încadrăm și continuarea democrației în România. Trebuie să avem grijă să creștem numărul de locuri la ATI la spitalele Covid.

A închide țara nu e o soluție. Ce am face? Închidem țara 2 săptămâni, apoi iarăși o luăm de la zero. Trebuie să găsim un just echilibru.

Ne vom întoarce la normalitate dacă avem grijă acum și dacă oamenii de știință reușesc să găsească un vaccin” a spus Iohannis.

În același context, președintele a insistat pe ideea organizării alegerilor parlamentare în decembrie, temă cu care de altfel și-a și început conferința.

”Alegerile nu trebuie amânate pentru ca un partid sau altul să se simtă mai bine pregătit. Ele trebuie să aibă loc la termen. E fundamental pentru modul în care vor gestiona pandemia,d ar și pentru perioada post-pandemie, pentru reconstrucție, să avem o majoritate parlamentară solidă pentru reforme absolut necesare dezvoltării României” a afirmat președintele.