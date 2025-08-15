Connect with us

Eveniment

Sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaționale pot fi utilizate până la 31 august. Precizările Ministerului Investițiilor

Ratele românilor vor crește

Publicat

acum O oră

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, reamintesc părinților că sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaționale pentru anul școlar 2024–2025 pot fi cheltuite până la data de 31 august 2025.

În acest an școlar, aproximativ 670.000 de preșcolari și elevi au beneficiat de acest ajutor, destinat achiziționării de rechizite și altor produse necesare frecventării școlii și grădiniței. Măsura are ca scop sprijinirea copiilor din medii dezavantajate, contribuind la reducerea abandonului școlar și la creșterea incluziunii în educație.

Potrivit MIPE, termenul limită menționat este reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2023 privind unele măsuri pentru susținerea preșcolarilor și elevilor dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru luarea unor măsuri în domeniul educației, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, sumele care nu vor fi utilizate până la data de 31 august 2025 vor fi retrase automat din conturi de către emitenții cardurilor și nu vor mai putea fi folosite de către beneficiari.

În acest context, MIPE și Ministerul Educației și Cercetării fac un apel către părinți să achiziționeze din timp rechizitele necesare pentru viitorul an școlar, valorificând fondurile europene alocate pentru a susține educația copiilor.

Finanțarea acestei măsuri este asigurată din Programul Incluziune și Demnitate Socială, gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care va continua să acorde acest sprijin și în următorii ani școlari, pentru a garanta accesul egal la educație pentru toți copiii din România.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 6 minute

FOTO: Intervenție Salvamont Alba pentru o fată de 11 ani, din Germania, care a suferit o căzătură în zona Cheilor Râmețului
Economieacum 32 de minute

Românii din diaspora trimit mai puțini bani acasă. Din ce țări vin cele mai mari sume
Ratele românilor vor crește
Evenimentacum O oră

Sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaționale pot fi utilizate până la 31 august. Precizările Ministerului Investițiilor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 21 de ore

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Ordonanță de urgență care blochează investițiile neacoperite de susținere financiară, pusă în dezbatere publică
Administrațieacum 3 zile

Parcările cu plată intră în dezbatere publică la Blaj. Cetățenii pot să își spună părerea despre tarifele pe care le vrea primăria
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 32 de minute

Românii din diaspora trimit mai puțini bani acasă. Din ce țări vin cele mai mari sume
Economieacum 5 ore

Țeapa cu investițiile online. Cum a căzut o persoana din Alba în plasa unui ”broker”. Ce greșeli a făcut și cum a rămas fără bani
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 ore

Fost consilier județean PSD din Câmpeni, condamnat pentru obținere ilegală de fonduri. Facturi fictive pentru bani de la stat
Evenimentacum o zi

Comunicat PSD Alba: Afacere „liberală” cu parfum penal – microbuze școlare cumpărate la preturi umflate pe bani europeni
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Ce crede Nicolae Stanciu despre șansele pe care le mai are România să ajungă la Cupa Mondială din 2026. Interviu pentru FRF
Evenimentacum 3 zile

Miriam Bulgaru a câștigat turneul ITF W35 din Serbia. Al șaselea titlu ITF obținut de jucătoarea de tenis din Alba Iulia
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 10 ore

Nume care se sărbătoresc de Sfânta Maria. Aproximativ 2,2 milioane de români își serbează onomastica
Mesaje de Sfânta Maria 2025
Evenimentacum 18 ore

Mesaje de Sfânta Maria 2025. 15 august: Se trimit sau nu urări cu prilejul Adormirii Maicii Domnului?
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 2 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Observații involuntare la UPU, prin Europa
Contributorsacum 21 de ore

OPINIE – Lucian Urcan: Observații involuntare la UPU, prin Europa
Actualitateacum 3 zile

Somnul de proastă calitate crește riscul de osteoartrită. Studiu
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Reguli și calendare la Evaluare Națională, Bacalaureat și Admitere liceu 2026-2027. Ordinele au fost lansate în consultare publică
Educațieacum 2 zile

Schimbări în materiile obligatorii pentru liceu: Ministrul Educației vizează reducerea analfabetismului funcțional în 4-5 ani
Mai mult din Educatie