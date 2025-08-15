FOTO: Intervenție Salvamont Alba pentru o fată de 11 ani, din Germania, care a suferit o căzătură în zona Cheilor Râmețului

O fată în vârstă de 11 ani, rezidentă în Germania, a fost evacuată vineri din zona mediană a Cheilor Râmețului, după ce a suferit o căzătură, au transmis reprezentanții Salvamont Alba.

Echipajul Salvamont Alba, aflat în patrulare în zonă, a fost solicitat de urgență pentru intervenție. Operațiunea de salvare a fost una dificilă, din cauza accesului îngreunat și a fluxului mare de turiști care se deplasau pe firul văii.

După stabilizarea fetei, aceasta a fost transportată până în punctul de întâlnire cu echipajul SMURD, care i-a acordat îngrijiri medicale de prim-ajutor și a preluat-o pentru transport la spital.

Salvamont Alba reamintește turiștilor importanța respectării traseelor marcate și a echipării corespunzătoare pentru parcurgerea zonelor montane, în special în condițiile unui aflux ridicat de vizitatori, cum este cel din această mini-vacanță de Sfânta Maria.

