Boli ce afectează animalele, diagnosticate după analize în laboratorul DSVSA Alba. Peste 120.000 de probe prelucrate în 9 luni

Peste 120.000 de probe au fost analizate pentru depistarea bolilor la animale, în primele 9 luni din anul 2025, în laboratorul DSVSA Alba, informează instituția. Au fost depistate mai multe boli, unele cu risc de transmitere la om.

Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Alba (LSVSA), din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba, a desfășurat o activitate intensă în primele nouă luni ale anului 2025. A analizat un total de 120.664 de probe pentru depistarea bolilor la animale.

Au fost efectuate investigații pentru bolile virale, bacteriene, parazitare, encefalopatii spongiforme transmisibile (EST-uri) la animalele domestice si sălbatice în baza Programului de supraveghere. Probele au provenit atât din județul Alba, cât și din alte județe arondate (Sibiu, Arad, Timiș, Mureș, Caraș-Severin).

Distribuția probelor, în funcție de specie, a fost următoarea:

  • Bovine – 88.950 probe;
  • Ovine – 25.538 probe;
  • Cabaline – 2.052 probe;
  • Caprine – 546 probe;
  • Porcine – 345 probe;
  • Păsări – 1.760 probe;
  • Animale sălbatice – 1.240 probe;
  • Albine – 213 probe;
  • Animale de companie – 20 probe.

Boli diagnosticate

În urma analizelor de laborator, au fost diagnosticate boli, respectiv infecții, unele cu transmisibilitate la om, după cum urmează:

  • Anemie infecțioasă ecvină (cabaline);
  • Leucoză enzootică bovină;
  • Pestă porcină africană (la mistreți și porci domestici);
  • Infecții cu Campylobacterspp. (bovine și caprine);
  • Infecții cu Listeriamonocytogenes (ovine);
  • Infecții cu Escherichia coli (caprine);
  • Contaminare cu Salmonella Livingstone (păsări);
  • Infestații cu Varroa destructor și Nosemaspp. (albine);
  • Infecții cu Nematozi (la caprine);
  • Infecții cu Eimeriaspp. (la pasari).

Activitatea laboratorului se bazează pe prelevarea și analiza de probe biologice – precum sânge, ser, organe, fecale, apă, furaje, probe de mediu – recoltate în cadrul programului oficial de supraveghere, al programului de autocontrol sau la cererea medicilor veterinari și a proprietarilor de animale.

În domeniul Sănătatea animalelor, laboratorul este acreditat pentru 49 de metode de analiză, dintre care 15 sunt comune și altor domenii de activitate. Aceste metode acoperă o gamă largă de teste pentru:

  • Diagnosticarea și monitorizarea bolilor la animale;
  • Controlul potabilității apei și hranei pentru animale;
  • Verificarea eficienței proceselor de decontaminare în spațiile destinate animalelor.

LSVSA Alba joacă un rol esențial în supravegherea sanitar-veterinară, monitorizând constant apariția și evoluția bolilor în județul Alba și în județele arondate, conform arondării și strategiei stabilite de ANSVSA.

