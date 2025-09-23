Bolnavii de cancer ar putea retrage toți banii adunați la Pilonul 2 de pensii. Dezbateri în Coaliția de Guvernare

Bolnavii de cancer ar putea retrage toți banii adunați la Pilonul 2 de pensii, la atingerea vârstei de pensionare. Coaliția a ajuns la un consens pe această modificare propusă de PNL.

În prezent, suma maximă pe care o poate retrage un client al Pilonului 2 este de 30% din total, restul banilor fiind eșalonați pe parcursul mai multor ani.

Propunerea liberalilor prevede ca pacienții oncologici incluși în programele naționale de sănătate, precum și bolnavii aflați în stadiu terminal, cu o speranță de viață mai mică de 12 luni, să poată retrage integral, la cerere, banii acumulați în fondurile private de pensii, sub formă de plată unică.

„Bolnavii de cancer trebuie să aibă posibilitatea de a-şi retrage integral banii acumulaţi în fondurile private de pensii.

Astăzi am introdus în Parlament, alături de colega mea Gabriela Horga, un amendament (…) prin care pacienţii oncologici (…) pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi sub formă de plată unică”, a declarat senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, inițiatoarea proiectului.

