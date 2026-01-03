Connect with us

Economie

Bolojan anunță schimbări majore la pensii: vârsta de pensionare trebuie crescută în toate domeniile

Publicat

acum 4 secunde

Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă, într-o intervenție la Digi24, că România trebuie să crească vârsta de pensionare în toate domeniile de activitate, inclusiv în sistemele care permit ieșirea anticipată la pensie, precum Justiția sau Ministerul Afacerilor Interne. Măsura este justificată, spune acesta, de presiunea tot mai mare asupra bugetului de pensii și de inechitățile sociale existente.

Potrivit premierului, obiectivul este ca pensionarea să aibă loc „cât mai aproape de vârsta standard de 65 de ani”, indiferent de domeniu a declarat Bolojan la Digi24. El a subliniat că actualul sistem generează costuri ridicate pentru bugetul public și scoate prea devreme din activitate oameni aflați la vârful experienței profesionale.

Bolojan dă exemple din Ministerul de Interne

Ca exemplu, Bolojan a menționat sistemul de Interne, unde un polițist criminalist sau de poliție judiciară ajunge la maturitatea profesională în jurul vârstei de 50 de ani. În opinia sa, un astfel de angajat ar putea lucra fără probleme încă un deceniu.

„Așa este în toată Europa. Nicăieri nu se pensionează oameni experimentați care sunt apți din punct de vedere fizic să-și facă datoria”, a afirmat premierul.

Creșterea vârstei de pensionare este necesară, a mai spus Bolojan, nu doar din rațiuni bugetare, ci și pentru echitate socială și pentru îmbunătățirea calității serviciilor publice. El a atras atenția asupra deficitului de forță de muncă din economia reală, unde România se află aproape de coada clasamentului european în privința populației active.

Bolojan despre reforma în administrație

”Reforma în administrație este o necesitate. Dacă nu se reduc cheltuielile, banii suplimentari se vor duce în gaura neagră a administrațiilor neperformante. Reforma ar urma să se facă în ianuarie, în a doua jumătate, iar bugetul ar trebui să-l pregătim începând de săptămâna viitoare și în februarie să-l adoptăm”.

Întrebat când ar putea fi aplicată reforma, premierul a precizat că schimbările ar trebui făcute cât mai rapid, pentru a permite echilibrarea sistemului bugetar și a celui de pensii.

„Nu putem vorbi despre o creștere economică sănătoasă dacă foarte puțini oameni muncesc efectiv în economie. Dacă vrem să ne fie mai bine, avem nevoie de o morală socială minimă, de o economie robustă și de servicii publice de calitate. Pentru toate acestea, este necesar să creștem vârsta de pensionare cât mai aproape de vârsta standard, în toate domeniile”, a concluzionat Ilie Bolojan.

