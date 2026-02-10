UPDATE VIDEO: Accident pe A1 Sebeș-Deva, lângă Șoimuș. Două TIR-uri s-au lovit. Sulfat de amoniu a ajuns pe carosabil

Un accident rutier s-a petrecut, marți, pe autostrada A1 Sebeș-Deva, în dreptul localității Șoimuș. Două TIR-uri au intrat în coliziune. O parte din încărcătura de sulfat de amoniu dintr-unul dintre camioane a ajuns pe șosea. A fost stabilit perimetru de siguranță, iar traficul a fost oprit temporar pe ambele direcții de mers.

UPDATE, ora 13.55: Potrivit ISU Hunedoara, carosabilul a fost curățat, iar de la ora 13.45 s-a reluat circulația pe o bandă pe sensul Sebeș - Orăștie - Deva.

UPDATE, ora 13.32: Traficul rutier a fost reluat pe sensul de mers Deva-Orăștie-Sibiu, a anunțat DRDP Timișoara. Circulația pe sensul Sebeș-Deva rămâne închisă până în jurul orei 15.00

UPDATE, ora 13.20: Potrivit ISU Hunedoara, în accident au fost implicate două autocamioane. Unul transporta cauciucuri, celălalt aproximativ 23 de tone de sulfat de amoniu.

În urma coliziunii, câțiva saci în care se afla sulfat de amoniu au cedat și o parte din încărcătură a ajuns pe carosabil.



Conducătorii auto sunt în afara oricărui pericol și nu există scurgeri de combustibil pe șosea.

Perimetru de siguranță la locul accidentului

Pentru protejarea participanților la trafic, pompierii au constituit imediat un perimetru de siguranță de minim 300 de metri, circulația a fost restricționată și s-au creat două dispozitive de protecție.

Concomitent, a fost anunțată Garda de mediu și se analizează soluțiile alternative pentru preluarea încărcăturii.

La fața locului acționează 24 de pompieri militari cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru munca operativă și două ambulanțe SMURD.

Sulfatul de amoniu este utilizat în principal ca îngrășământ. Prezintă riscuri în caz de ingerare, inhalare sau expunere prelungită la concentrații mari.

Trafic oprit

Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat în jurul orei 12.20 că traficul este întrerupt pentru aproximativ 30 de minute pe Autostrada A1, la kilometrul 367, pe sensul Sibiu – Deva, în zona localității Șoimuș, județul Hunedoara.

Este o măsură de prevenție, în urma unei coliziuni între două ansambluri auto. Incidentul nu s-a soldat cu victime.

Potrivit DRDP Timișoara, accidentul este la km 367, între Simeria și Șoimuș.

Pentru efectuarea cercetărilor, traficul urmează să fie direcționat pe DN 7.

UPDATE: Traficul este deviat la km 354, sensul Sibiu - Deva, prin nod Simeria pe DN 7 și la km 369, sensul Deva - Sibiu, prin nod Șoimuș pe DN 76, a anunțat DRDP Timișoara.

imagini: DRDP Timișoara, ISU Hunedoara

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News