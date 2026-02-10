Comunicat de presă PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună!

PSD Alba se dedă la ce știe mai bine: la minciună. Așa au înțeles ei să facă politică în Alba, în lipsa oricărui rezultat notabil pentru oamenii locului. Într-o perioadă dificilă pentru toți, PSD Alba împrăștie minciuna prin flyere în zona Munților Apuseni, plătite cu bani mulți, semn că pentru ei austeritatea nu contează când minciunile lor trebuie împrăștiate, pentru a le acoperi incompetența. De această dată, PSD Alba își arogă meritul guvernului Bolojan și al deputatului Florin Roman, în privința reducerii cu 50% a impozitului pe teren și clădiri, autoturisme, pentru cei din zona defavorizată Apuseni.

PNL Alba va genera soluții, nu discuții.

Mai rezolvăm o problemă spinoasă, cea a modului de impozitare în Munții Apuseni. Întreabă mulți: De ce doar în Apuseni? Pentru că vorbim de o zonă de munte defavorizată, cu viață grea și lipsuri, de care alții nu duc grija. Pentru că așa prevede legea încă din 1996.

Am reușit să convingem să scoatem plafonul strict pentru reducerea de 50% acordată moților. Prin dialog, nu prin circ. Prin implicare, nu prin contemplare, de la Alba, facem dreptate moților și din Hunedoara, Arad, Cluj sau Bihor. Chiar dacă a fost necesar ca deputatul Roman să convingă guvernul din care și PNL face parte. Și nu prin lege, așa cum vorbesc unii colegi mai tineri de la PSD, pentru că asta ar însemna ca lucrurile să rămână așa cum sunt, în cursul anului 2026, cu taxe mărite. În acest caz doar OUG a guvernului Bolojan produce efecte imediate, astfel încât în 15 zile să fie date HCL-urile. Pentru ca sumele compensatorii să fie prinse în bugetul pe acest an.

Nu este pentru prima dată când, prin implicare și nu prin constatare, rezolvăm de la Alba probleme ale moților din toate județele. Când am soluționat problema reducerilor la facturile la energie electrică, am rezolvat-o pentru toți. Adică, azi aproape 15000 de moti plătesc factura la energie la jumătate, pentru că deputatul Florin Roman a reușit să îi facă pe cei de la Electrica Furnizare să aplice legea.

Și, uite așa, constatatorii de la PSD au apărut ca ciupercile după ploaie. Sau cum a fost cazul ITI Moții Țara de Piatră sau simplificarea procedurilor de intabulare pe zonele necoperativizate, care au ajutat toți Apusenii. Sunt peste 8000 de dosare soluționate, prin legea Roman.

Spun unii că facem asta pentru voturi. Și doar în campanii electorale. E plin de cârcotași. Nu, am rezolvat și acest lucru al impozitelor, deși rezultatele votului nu au fost cele dorite în multe zone din Apuseni, unde pe alocuri au fost preferați contemplatorii. Sumele din redevențe fac și acum multe localități să nu mai stea cu mâna întinsă la guvern. Tot de la Alba rezolvată.

Cum e cazul la Lupsa și în alte 22 de localități, inclusiv cu primari PSD. Sunt aproape 10 milioane de euro aduse de legea Roman prin redevențe. Tot PNL, prin deputatul Roman, a adus centrul de înmatriculări la Câmpeni. Fapte, nu povești, pentru moți! Așa înțelegem noi liberalii să facem politică pentru oameni, nu împrăștiind hârtii mincinoase. Prin faptele primarilor și parlamentarilor liberali, prin munca Consiliului Județean Alba.

Indiferent de ce vor spune unii și alții, credem că rezultatele și soluțiile sunt drumul corect. Ele salvează bănuții din buzunarele oamenilor și ajută la investiții locale, nu drumul contemplatorilor, în urma cărora nu rămâne, eventual, decât praful de pe tobă. Și mult circ.

Biroul de presă PNL Alba

