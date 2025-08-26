Connect with us

Actualitate

Bosch Automotive SRL – Anunț public pentru extindere fabrica de producție

anunt public bosch

Publicat

acum 21 de minute

Anunț public pentru extindere fabrica de producție

ANUNT PUBLIC BOSCH AUTOMOTIVE

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Cugiracum 22 de secunde

Tânăr din Cugir, cu dosar penal după ce a condus cu permisul suspendat. Cum a fost prins de polițiști
anunt public bosch
Actualitateacum 21 de minute

Bosch Automotive SRL – Anunț public pentru extindere fabrica de producție
Economieacum 35 de minute

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Rețeaua de apă și canalizare va fi extinsă pe o stradă din cartierul Micești, Alba Iulia. Lucrare de peste 100.000 de lei
zile libere 2025
Administrațieacum o zi

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. Calendarul concursurilor din august-septembrie 2025 și condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

anunt public bosch
Actualitateacum 21 de minute

Bosch Automotive SRL – Anunț public pentru extindere fabrica de producție
Economieacum 35 de minute

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Economieacum 35 de minute

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Evenimentacum 20 de ore

PSD a decis să participe din nou la ședințele coaliției. Ce îi nemulțumește pe social democrați la pachetul 2 de măsuri fiscale
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 22 de ore

FOTO: Jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru a câștigat finala Țiriac Foundation Futures W50 de la Bistrița
Actualitateacum 2 zile

VIDEO: Rareș Cojoc și Andreea Matei, campioni la German Open Championships, cel mai mare concurs de dans sportiv din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

Vremea până în 22 septembrie: schimbări mari de temperatură, câteva ploi și furtuni. Prognoza pe 4 săptămâni, actualizată
toamna frunze vremea meteo
Evenimentacum 17 ore

Vremea până în 7 septembrie în Transilvania și în țară. Temperaturi neobișnuite. Prognoza pe regiuni, în următoarele 2 săptămâni
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Medicii din spitalele publice, obligați să aibă prioritar contractul cu CNAS în sistemul de stat. Ce spune ministrul Sănătății
DR. HOLHOS oftalmologie spital operatii
Evenimentacum o zi

Comunicat Dr. Teodor Holhoș: peste 5.500 de operații pe an, din toată sfera oftalmologiei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

Prima zi de școală, sub semnul protestelor. Ministrul Educației spune că probabil anul școlar 2025-2026 va începe cu un boicot
Educațieacum 5 ore

BACALAUREAT 2025 sesiunea a doua: în 26 august se afișează rezultatele finale. Candidații află notele după contestații
Mai mult din Educatie