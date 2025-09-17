Connect with us

Branșamente ilegale la rețeaua de apă descoperite în Alba Iulia. În ce zone au fost descoperite instalațiile clandestine

Publicat

acum 2 ore

Mai multe branșamente ilegale la rețeaua de apă au fost descoperite de angajații APA CTTA Alba, în ultimele zile. Cele mai noi descoperiri de branșamente clandestine au fost făcute în cartierul Orizont, dar și pe strada Emil Racoviță, din oraș, au declarat reprezentanții companiei de apă, pentru alba24.ro. 

Este vorba despre o serie de conectări ilegale la rețeaua de apă, conectări descoperite pe raza municipiului Alba Iulia. Din câte se pare acestea sunt descoperite zilnic de către angajații din teren, au precizat reprezentanții companiei de apă.

După ce au fost descoperite, branșamentele clandestine au fost eliminate, iar furnizarea apei a fost oprită.

Mai exact furnizarea apei a fost oprită până la achitarea prejudiciului și automat intrarea în legalitate a celor care au decis să se branșeze clandestin.

De asemenea reprezentanții companiei de apă atrag atenția că pentru astfel de acțiuni, cei care se branșează ilegal, pot fi trași la răspundere.

Asta însemană că branșarea ilegală este de fapt furt de apă și se sancționează conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

Reprezentanții companiei de apă au mai precizat că aceste practici nu sunt noi și sunt destul de frecvent utilizate, în special pe proprietăți private. Acțiunile de depistare ale branșărilor ilegale vor continua, a mai explicat pentru alba24.ro Daniela Baciu, purtător de cuvânt al companiei.

2 Comentarii

  1. Anda Elena

    miercuri, 17.09.2025 at 09:59

    Draga autorule, cuvantul „sistare” inseamna incetarea unei actiuni iar constructia „sistarea a fost oprita” in context inseamna ca furnizarea apei a fost reluata – negarea unui negativ. Cred ca doreai sa spui ca furnizarea apei a fost oprita insa pentru ca ne plac cuvintele „pufoase” puteai spune: furnizarea apei a fost sistata.

    

  2. sixhouse

    miercuri, 17.09.2025 at 11:18

    Si sa continuam:

    și automat intrarea în „ilegalitate” a celor care au decis să se branșeze clandestin.

    🙂

    

