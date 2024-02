Calendar Ortodox – martie 2024. Sărbătorile din luna lui Mărțișor. Postul Paștelui, Buna Vestire. Semnificații pentru credincioși

Calendar ortodox 2024 , luna martie. Sărbătorile creștine din luna lui Mărțișor: Postul Paștelui, Buna Vestire.

Luna martie aduce o serie de momente importante pentru credincioși.

Odată cu sărbătorile religioase, primăvara marchează tradiții populare păstrate din generație în generație.

Sărbătoarea Mărțișorului. Legendele Babei Dochia

Prima lună de primăvară, martie, începe cu sărbătoarea mărțișorului, simbol al renașterii naturii.

A treia lună a anului în calendarul gregorian are 31 de zile. Ziua are 12 ore, iar noaptea are 12 ore.

La 1 martie, în calendarul ortodox, este ziua Evdochiei. A fost o femeie martir, numită şi Dochia.

Sărbătoarea este, de fapt, apriori timpurilor creştine. Dochia este un personaj păgân.

Legendele spun că Baba Dochia era, printre altele, o femeie care aducea zilele urâte de la începutul lunii martie, numite şi Zilele Babei.

Numele lunii martie

Denumirea lunii martie vine din latinescul „martius”, numele zeului Marte (Mars în latină), fiul lui Jupiter şi al Junonei. Este una dintre cele trei divinităţi protectoare ale Romei (alături de Jupiter şi Quirinus).

Romanii îl considerau drept protectorul lor şi tatăl lui Romulus. Era, la origine, zeul renaşterii naturii, devenind mai târziu zeul războiului şi al agriculturii.

A fost identificat de timpuriu cu Ares, din mitologia greacă. Grecii numeau luna martie ”Elaphebolion”.

Cum mai este denumită luna martie

În tradiţia noastră populară, luna martie se numeşte: mărţişor, germinar, făurel.

Sub împăratul Romulus al Romei, anul începea cu această lună. Abia în anul 45 î.Hr., Iulius Cezar a introdus Calendarul iulian, anul începând la 1 ianuarie.

Martie începe cu aceeaşi zi a săptămânii ca şi luna februarie şi ca luna noiembrie, în fiecare an. Excepție fac anii bisecți, cum este 2024.

Luna martie. Tradiții populare

În tradiţia populară, luna martie marchează începutul lucrărilor agricole – aratul, semănatul.

Tot acum se curăţă livezile şi grădinile, se scot stupii de la iernat şi se ”retează” fagurii de miere utilizaţi ca leac în medicina populară.

Sărbătorile cu dată fixă şi mobilă, în special Mucenicii sau Sfinţii, alcătuiesc un străvechi început de an agrar, cu obiceiuri vechi şi de o mare frumuseţe.

Tot în tradiţia populară se crede că în câte zile din luna martie va fi cer întunecat, în tot atâtea zile din cursul anului va ploua.

Pe de altă parte, în câte zile va fi rouă, în tot atâtea va fi brumă după Paşte şi zile cu cer întunecat în luna august. Dacă în luna martie nu plouă, va fi o recoltă bogată de grâu.

Calendar ortodox martie 2024

1 V Sfanta Mucenita Evdochia; Canonul cel Mare

2 S Sfantul Teodot, Sfantul Nicolae Planas; Canonul cel Mare

3 D Sfintii Mucenici Eutropiu, Cleonic si Vasilisc – Ap. I Corinteni VI, 12-20Ev. Luca XV, 11-32glas 6, voscr. 6. Pilda Fiului Risipitor – Ap. I Corinteni VI, 12-20Ev. Luca XV, 11-32glas 6, voscr. 6 Duminica nr: 1

4 L Sfantul Gherasim de la Iordan; Sambata Sfantului Teodor Tiron – pomenirea mortilor

5 M Sfantul Mucenic Conon din Isauria

6 M Sfintii 42 de Mucenici din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci (Post)

7 J Sfintii Mucenici Episcopi din Cherson; Sfantul Mucenic Efrem, episcopul Tomisului

8 V Sfantul Teofilact Marturisitorul, episcopul Nicomidiei (Post)

9 S † 40 de mucenici, în Sevastia Armeniei

10 D Sfintii Mucenici Codrat, Ciprian, Dionisie, Pavel, Anecton si Crescent – Ap. I Corinteni VIII, 8-13IX, 1-2Ev. Matei XXV, 31-46glas 7, voscr. 7.

Duminica Infricosatoarei Judecati – Ap. I Corinteni VIII, 8-13IX, 1-2Ev. Matei XXV, 31-46glas 7, voscr. 7. Duminica nr: 2

11 L Sfantul Sofronie, patriarhul Ierusalimului; Pomenirea mortilor (Dezlegare la oua, lapte, branza)

12 M Sfantul Teofan Marturisitorul; Sfantul Simeon Noul Teolog

13 M Aducerea moastelor Sfantului Nichifor, patriarhul Constantinopolului; Sfanta Ipomoni

14 J Sfantul Benedict din Nursia

15 V Sfantul Mucenic Agapie si cei sapte mucenici

16 S Sfantul Mucenic Sabin Egipteanul

17 D Sfantul Alexie – Ap. Romani XIII, 11-14XIV, 1-4Ev. Matei VI, 14-21glas 8, voscr. 8 Duminica Lasatului sec de branza – Ap. Romani XIII, 11-14XIV, 1-4Ev. Matei VI, 14-21glas 8, voscr. 8 Duminica nr: 3

18 L Sfantul Chiril al Ierusalimului; Pomenirea mortilor ( Începe Postul Paștelui 2024 )

) 19 M Sfintii Mucenici Hrisant si Daria

20 M Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Post)

21 J Sfantul Ierarh Iacob Marturisitorul

22 V Sfantul Vasile de Ancira, Sfanta Drosida

23 S Sfantul Mucenic Nicon (Dezlegare la ulei si vin)

24 D Sfantul Cuvios Zaharia – Ap. Evrei XI, 24-2632-40Ev. Ioan I, 43-51glas 1, voscr. 9 Duminica Ortodoxiei – prima Duminica din Postul Mare – Ap. Evrei XI, 24-2632-40Ev. Ioan I, 43-51glas 1, voscr. 9 Duminica nr: 4

25 L † Buna Vestire – dezlegare la peste

26 M Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil

27 M Sfanta Mucenita Matroana din Tesalonic

28 J Sfantul Cuvios Ilarion cel Nou

29 V Sfantul Mucenic Marcu, episcopul Aretuselor; Denia Canonului Mare

30 S Sfantul Cuvios Ioan Scararul – Dezlegare la ulei si vin

31 D Sfantul Mucenic Ipatie, episcopul Gangrei; Denia Acatistului Bunei Vestiri – Ap. Evrei I, 10-14II, 1-3VII, 26-28VIII, 1-2Ev. Marcu II, 1-12Ioan X, 9-16glas 2, voscr. 10. Duminica Sfantului Grigorie Palama – Ap. Evrei I, 10-14II, 1-3VII, 26-28VIII, 1-2Ev. Marcu II, 1-12Ioan X, 9-16glas 2, voscr. 10. Duminica nr: 5

Postul Paștelui 2024

Postul Paștelui 2024 va fi în perioada 18 martie – 4 mai. Lăsatul Secului de carne pentru intrarea în Postul Paștelui, este pe 10 martie 2024.

În săptămâna următoare, creștinii pot consuma produse lactate, motiv pentru care se mai numește și Săptămâna Albă.

Postul Paștelui, numit și Postul Mare. durează de obicei patruzeci de zile, cu săptămâna Patimilor.

Este cel mai lung și strict post ținut de creștinii ortodocși.

Motivul principal al postirii în Postul Paștelui era pregătirea catehumenilor care urmau să fie botezați de Paști și să intre în biserică.

Însă, Postul Paștelui a devenit absolut firesc o perioadă de pregătire spirituală pentru toți creștinii, pentru a sărbători Învierea Domnului Iisus Hristos.

Postul reprezintă reţinerea totală de la anumite alimente şi băuturi în scop religios.

De asemenea, creştinii trebuie să se reţină de la anumite gânduri necurate, pofte, patimi sau fapte rele. Acest lucru înseamnă că postul trupesc trebuie însoţit de postul sufletesc.

25 martie, Buna Vestire

Buna Vestire este prăznuită de Biserică în ziua de 25 martie.

Sărbătoarea Bunei Vestiri este închinată Maicii Domnului. Aminteşte de venirea Arhanghelului Gavriil la Fecioara Maria în cetatea Nazaret, din Galileea.

Îi aducea vestea că a fost aleasă de Dumnezeu să aducă în lume pe Fiul Său, spre mântuirea oamenilor

Fecioara Maria trăia la templul din Ierusalim. La 12 ani de la aducerea ei aici de către Ioachim şi Ana, când împlinise deja vârsta la care celelalte fecioare părăseau locuinţa sfântă şi se măritau, nu mai avea îngăduinţa să stea în biserica Domnului.

