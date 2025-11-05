Connect with us

Călin Georgescu ar fi urmat să fie extras din țară printr-o angajare fictivă la Viena. Steograme din dosarul rezerviștilor

acum O oră

Călin Georgescu ar fi urmat să fie extras din țară printr-o angajare fictivă în Viena, de către persoane care apar în dosarul rezerviștilor SRI și SIE, susțin procurorii DNA, în contextul în care este trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, sub control judiciar.

Un om de afaceri pe nume Constantin Dănuț Hanț l-ar fi angajat în mod fictiv în una din societățile comerciale a din Viena pe Călin Georgescu pentru ca acesta să poată părăsi România deși este supus măsurii preventive a controlului judiciar, scrie G4Media.

Publicația citează o discuție existentă la dosar între un alt afacerist considerat parte din rețea, Silviu Ularu-Pîrvu și soția sa, Ecaterina Ularu-Pîrvu, căreia îi povestește despre contextul angajării lui Georgescu. Discuția are loc în 27 mai:

”Îmi trimite Costi și ăstea i-a făcut angajare la el. Costi l-a angajat pe Georgescu în Austria la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă, știi? .. și i-a făcut hârtie Costi că e așteptat la servici în Austria!”, se arată în documentul citat de G4Media.

Silviu Ularu-Pîrvu continuă să-i povestească soției despre cum Constantin Dănuț Hanț vrea să se asocieze cu Călin Georgescu într-o societate de consultanță pe probleme financiare

”Dar… zice Costi că au discutat și fac o firmă de consultanță pe probleme economice parte…. cu Georgescu, știi, să o preia Georgescu, să se ocupe de ea pe probleme economice cu parteneriat cu Profesional Consulting.

Da, asta pe România și aia pe Austria și… partener direct”, se mai arată în document.

Susținere "cu epoleți" din Alba, pentru Călin Georgescu. Public Record: Foști ofițeri SRI, DIPI și MApN, în anturajul acestuia

Rețeaua care l-ar fi ajutat pe fostul candidat pro-rus Călin Georgescu ar fi coordonată de un general SIE în rezervă, Nicolae Iană, iar din ea ar mai face parte și cei doi afaceriști, Dănuț Hanț Constantin (domiciliat în Viena, potrivit surselor deschise) și Silviu Pîrvu-Ularu.

Aceștia sunt urmăriți penal de DNA în dosarul de trafic de influență în care este vizat un om de afaceri din Vaslui, potrivit Digi24.

Dănuț Hanț Constantin, domiciliat în Austria, și Silviu Ularu Pîrvu, domiciliat în România, figurează drept acționari la compania românească Profesional Consulting Q24 SRL.

  iobag

    miercuri, 05.11.2025 at 18:36

    Lasandu-l la o parte pe Georgescu, toate firmele de „consultanta” din Romania ar trebui luate la puricat. Prin ele se scurg toti banii publici si din PNRR. Dar sunt firmele de casa ale PNL/PSD, asa ca nu le va lua DNA/DIICOT in vizor prea curand.

