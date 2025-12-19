Connect with us

Economie

Compania ungară MVM renunță la preluarea E.ON România: ”regretăm că Guvernul României nu susţine tranzacţia”

Grupul maghiar MVM renunță la preluarea E.ON România. Aceștia precizează că tranzacția nu va mai avea loc pentru că guvernul român nu susţine preluarea.

”Acordul de achiziţie dintre Grupul MVM şi Grupul E.ON, semnat la 16 decembrie 2024, privind preluarea unei participaţii de 68% în E.ON Energie România şi a unei participaţii de 98% în E.ON Asist Complet, va înceta astăzi, prin acordul mutual al părţilor.

MVM îşi exprimă regretul că guvernul României nu susţine tranzacţia, în pofida faptului că părţile contractante au cooperat în toate privinţele cu guvernul şi autorităţile române”,a comunicat compania maghiară, potrivit zf.ro.

Context

E.ON și MVM, o companie deținută majoritar de statul ungar, au ajuns la un acord în decembrie 2024, iar tranzacția ar fi trebuit finalizată în primul semestru dacă erau obținute aprobările. Guvernul a dat aviz negativ tranzacției, la fel și CSAT. În ianuarie 2025 Ministerul Energiei a sesizat Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) în legătură cu tranzacția.

”MVM Zrt. are relații comerciale extinse cu Gazprom și Rosatom, companii rusești aflate sub sancțiuni internaționale, prin care Ungaria își menține o dependență ridicată de gazele naturale și tehnologia nucleară din Rusia.

Au fost identificate elemente de “decisive influence, shadow control, influence by economic dependence și effective control”, atât în cadrul MVM Grup cât și a societății prin intermediul căreia se intenționează cumpărarea pachetului majoritar al E.ON Energie România”, anunța atunci Ministerul Energiei.

Autoritățile române au identificat șase puncte majore de îngrijorare. Detalii, AICI

