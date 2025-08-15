Connect with us

Eveniment

Camera de Comerț recomandă Guvernului să elaboreze de urgență un pachet de stimulare a activităților economice. Măsurile propuse

Ratele românilor vor crește

Publicat

acum 9 secunde

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) recomandă Guvernului să elaboreze de urgență un pachet de măsuri de stimulare a activităților economice, în condițiile în care discursul oficial, axat exclusiv pe creșteri de taxe și impozite, riscă să instaleze la nivel public percepția unei iminente recesiuni economice.

Potrivit unui comunicat al instituției, un astfel de pachet de măsuri ar putea include, între altele:

  • măsuri de atragere a unor investiții străine de valoare mare,
  • măsuri de prioritizare a proiectelor cu fonduri europene generatoare de locuri de muncă și profit,
  • scheme noi de sprijin pentru IMM-urile dinamice, care au înregistrat profit în ultimii 5 ani,
  • măsuri efective de urgentare a aprobărilor și avizelor necesare (urbanism, mediu, ISC, ISU, racordări la utilități etc.) pentru toate tipurile de investiții, atât pentru cele asumate de firme, cât și pentru cele personale. „Întârzierea acestor avize pentru firme și contribuabili la nivel național reprezintă o frână importantă în activitatea economică, într-un moment sensibil pentru România”, susțin reprezentanții CCIR.

„Camera de Comerț și Industrie a României sprijină asumarea de către Guvernul României a unor reforme structurale, între care și reducerea cheltuielilor bugetare. Apreciem însă că măsurile de până acum sunt insuficiente pentru o reducere consistentă a deficitului.

Considerăm că este nevoie de măsuri mult mai hotărâte, care să țintească cheltuielile bugetare nesustenabile. Avertizăm că eventuala adoptare de noi măsuri de creștere a poverii fiscale asupra companiilor va determina închiderea a mii de firme la nivel național.

În tot acest context, mediul de afaceri din România consideră necesar un pachet amplu de stimulare a activităților economice, pentru a preveni instalarea recesiunii în economia reală”, au mai transmis reprezentanții CCIR.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Ratele românilor vor crește
Evenimentacum 9 secunde

Camera de Comerț recomandă Guvernului să elaboreze de urgență un pachet de stimulare a activităților economice. Măsurile propuse
Economieacum 60 de minute

Programul Rabla reîncepe cu restricții pentru mașinile chinezești. Casa Verde Fotovoltaice nu mai are finanțare
Evenimentacum 2 ore

Nume care se sărbătoresc de Sfânta Maria. Aproximativ 2,2 milioane de români își serbează onomastica
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 13 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 24 de ore

Ordonanță de urgență care blochează investițiile neacoperite de susținere financiară, pusă în dezbatere publică
Administrațieacum 3 zile

Parcările cu plată intră în dezbatere publică la Blaj. Cetățenii pot să își spună părerea despre tarifele pe care le vrea primăria
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 60 de minute

Programul Rabla reîncepe cu restricții pentru mașinile chinezești. Casa Verde Fotovoltaice nu mai are finanțare
Economieacum 2 zile

Toți operatorii vor avea obligația să asigure posibilitatea de plată cu cardul. Guvernul vrea să elimine plafonul de 50.000 de lei
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Comunicat PSD Alba: Afacere „liberală” cu parfum penal – microbuze școlare cumpărate la preturi umflate pe bani europeni
Evenimentacum 4 zile

Comunicat Adrian Bara (PSD): Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul David Popovici, să îi poarte numele
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Ce crede Nicolae Stanciu despre șansele pe care le mai are România să ajungă la Cupa Mondială din 2026. Interviu pentru FRF
Evenimentacum 3 zile

Miriam Bulgaru a câștigat turneul ITF W35 din Serbia. Al șaselea titlu ITF obținut de jucătoarea de tenis din Alba Iulia
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

Nume care se sărbătoresc de Sfânta Maria. Aproximativ 2,2 milioane de români își serbează onomastica
Mesaje de Sfânta Maria 2025
Evenimentacum 10 ore

Mesaje de Sfânta Maria 2025. 15 august: Se trimit sau nu urări cu prilejul Adormirii Maicii Domnului?
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 2 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Observații involuntare la UPU, prin Europa
Contributorsacum 14 ore

OPINIE – Lucian Urcan: Observații involuntare la UPU, prin Europa
Actualitateacum 2 zile

Somnul de proastă calitate crește riscul de osteoartrită. Studiu
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 20 de ore

Reguli și calendare la Evaluare Națională, Bacalaureat și Admitere liceu 2026-2027. Ordinele au fost lansate în consultare publică
Educațieacum 2 zile

Schimbări în materiile obligatorii pentru liceu: Ministrul Educației vizează reducerea analfabetismului funcțional în 4-5 ani
Mai mult din Educatie