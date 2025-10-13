Connect with us

Eveniment

Campania gratuită de sterilizare a câinilor cu stăpân continuă la Alba Iulia: microcipare, RECS și carnet de sănătate

Publicat

acum O oră

Campania gratuită de sterilizare a câinilor cu stăpân continuă la Alba Iulia: proprietarii pot beneficia și de microcipare, înregistrare în RECS și carnet de sănătate. Primăria Municipiului Alba Iulia continuă a VI-a ediție a campaniei până în 31 decembrie.

Campania se adresează proprietarilor de câini de rasă comună și metiși, cu domiciliul în Alba Iulia, și are ca scop reducerea înmulțirii necontrolate a câinilor, una dintre cauzele majore ale abandonului animalelor pe domeniul public.

Totodată, inițiativa vine în sprijinul cetățenilor care nu își permit costurile unor astfel de intervenții.

„Prin această campanie dorim să încurajăm proprietarii de câini din municipiu să utilizeze acest serviciu și să dea dovadă de implicare civică pentru a avea un oraș sigur, fără câini abandonați pe străzi”, au transmis reprezentanții primăriei.

Noutatea ediției din acest an constă într-un pachet complet de servicii oferite gratuit:

  • sterilizare,
  • microcipare
  • înregistrare în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân (RECS)
  • eliberarea Carnetului de Sănătate pentru fiecare câine sterilizat.

De asemenea, detalii suplimentare se pot obține la Serviciul Administrare Piețe, Târguri și Gestionarea Câinilor fără Stăpân, str. Nicolae Bălcescu nr.1 (Piața Centru):

  • tel. 0737466108, 0749168468, 0258819462,
  • e-mail: vasile.beres@apulum.ro.
