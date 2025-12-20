FOTO: Transport periculos surprins pe Autostrada A10, în Alba. Mașină fixată cu o chingă, deasupra unei încărcături de lemne

Imagini neobișnuite au fost surprinse sâmbătă, pe Autostrada A10, în apropierea orașului Teiuș. Un autocamion cu remorcă, încărcat cu lemne, transporta deasupra încărcăturii o mașină, fixată aparent doar cu o chingă în zona roților.

Imaginile au fost surprinse de un cititor Clujenii.ro. Acesta a semnalat că modul în care era transportată mașina părea cel puțin neobișnuit și riscant pentru ceilalți participanți la trafic.

În cazul unei frânări bruște, al unei manevre rapide sau al condițiilor meteo nefavorabile, o astfel de încărcătură nesecurizată corespunzător poate aluneca, cădea sau lovește alte vehicule, punând în pericol viețile celorlalți participanți la trafic.

