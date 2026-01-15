Connect with us

Eveniment

Campionatul Balcanic de MTB XCM în 2026, găzduit în premieră în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race

Publicat

acum O oră

România va organiza în 2026, în premieră, una dintre cele mai importante competiții de ciclism montan din regiune: Campionatul Balcanic de MTB XCM (Cross-Country Marathon), în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race, pe 15 august.

Evenimentul va reuni la start printre cei mai valoroși sportivi din țările balcanice, confirmând poziția României ca destinație relevantă pe harta competițiilor internaționale de ciclism.

Campionatul Balcanic de MTB XCM din 2026 va avea loc în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race, organizat de echipa Biciclim Alba în parteneriat cu Federația Română de Ciclism.

Competiția a crescut enorm în ultimii ani, reușind să devină o cursă importantă și relevantă pentru numeroși sportivi români.

În anul 2026, organizatorii și-au dorit să treacă la un nou nivel, prin găzduirea unui Campionat Balcanic.

Cătălin Sprinceană, președintele Federației Române de Ciclism și vicepreședinte a Uniunii Cicliste Balcanice: „Suntem bucuroși să păstrăm tradiția organizării a cel puțin unui Campionat Balcanic în fiecare an în România, cu atât mai mult cu cât vorbim despre o premieră: primul Campionat Balcanic de Mountain Bike XCM organizat în țara noastră.

Având în vedere că aceasta este cea mai bine dezvoltată ramură a ciclismului românesc, atât din punct de vedere al numărului de participanți, cât și al evenimentelor organizate, consider că acest moment are o importanță deosebită.

Pe această cale doresc să felicit echipa organizatoare, Biciclim Alba, pentru energia și dedicarea cu care își asumă organizarea acestei competiții, precum și autoritățile locale din Alba, în special Primăria Alba Iulia, pentru sprijinul acordat.”

Dorin Dîrloșan, președinte Biciclim Alba: „Decizia de a fi aleși ca organizatori ai ediției 2026 a Campionatului Balcanic XCM ne onorează și ne umple de mândrie. Eforturile noastre și sprijinul puternic primit din partea comunității locale au fost recunoscute atât la nivel național, cât și internațional, oferindu-ne motivația de a continua pe drumul pe care ne-am angajat.

Traseele pregătite pentru competiție sunt concepute să testeze la maximum abilitățile cicliștilor, dar totodată să ofere o experiență de neuitat în cadrul natural spectaculos al județului Alba.

Zona de start și finish, amplasată în cetatea Alba Carolina, oferă participanților și vizitatorilor numeroase oportunități de explorare turistică, cultură și tradiție locală.

Suntem încrezători că această ediție va lăsa amintiri de neuitat și va întări legătura dintre comunitatea locală și iubitorii de ciclism din întreaga regiune.”

Evenimentul va contribui la promovarea sportului în România, a turismului activ și a imaginii tării noastre în plan internațional, atrăgând sportivi, echipe, oficiali și suporteri din întreaga regiune balcanică.

În același timp, competiția va oferi sportivilor români oportunitatea de a concura pe teren propriu într-un campionat important.

De menționat este că în 2025, Campionatul Balcanic de MTB XCM a avut loc în Bosnia și Herțegovina, unde lotul României s-au întors acasă cu două titluri balcanice: Attila Malnasi și Manuela Mureșan, care au cucerit podiumurile categoriilor elite masculin și, respectiv, elite feminin.

Vă invităm să urmăriți organizatorul pe canalele social media pentru a fi la curent cu ultimele noutăți despre competiție.

Organizatorii mulțumesc pentru ajutorul oferit celor de la Agenția Națională pentru Sport, Consiliul Județean Alba, Primăria Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Blajacum 42 de minute

FOTO: Ați văzut-o? O tânără din județul Sibiu a plecat spre Blaj și nu s-a mai întors. Poliția și familia o caută
Evenimentacum O oră

Campionatul Balcanic de MTB XCM în 2026, găzduit în premieră în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race
Aiudacum O oră

O femeie din Aiud și-a UCIS COPILUL PE CARE L-A NĂSCUT. L-a băgat într-un sac menajer și l-a ascuns în coșul cu haine
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Blajacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 17 ore

Guvernul Bolojan a aprobat prioritățile pentru Programul „Anghel Saligny” 2026. Ce proiecte sunt preferate
Administrațieacum 22 de ore

Când vor fi obligate primăriile să reducă din posturi și ce se întâmplă cu impozitele locale. Anunțul ministrului Dezvoltării
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 7 ore

România, scumpă țară: Topul creșterilor de prețuri pe parcursul ultimului an. Date oficiale INS
Economieacum 18 ore

Nu poți vinde casa sau mașina dacă nu ai plătit taxele și impozitele locale. Reforma administrativă, pusă în dezbatere
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Evenimentacum o săptămână

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum O oră

Campionatul Balcanic de MTB XCM în 2026, găzduit în premieră în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race
Evenimentacum 24 de ore

Miriam Bulgaru va juca la Transylvania Open 2026, în Cluj Napoca. Sportiva din Alba Iulia a primit un wild card
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

15 iunie: Moartea lui Mihai Eminescu
Evenimentacum 6 ore

15 ianuarie: Ziua Culturii Naționale, omagiu lui Mihai Eminescu
Blajacum 17 ore

Mihai Eminescu și Blajul. Portretul unui adolescent neobișnuit, în Mica Romă
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 4 zile

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

Accesul pacienților la îngrijiri paliative prin pachetul de servicii de bază, prelungit cu 12 luni. Hotărâre aprobată de Guvern
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 5 ore

Memorandum privind acordarea sporului pentru condiţii periculoase salariaţilor Ministerului Sănătăţii, aprobat de Guvern
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 20 de ore

15 ianuarie - Ziua lui Eminescu: 176 de ani de la nașterea celui mai mare poet român. „Luceafărul”, cel mai lung poem de dragoste
Educațieacum 3 zile

Ministerul Educației va testa noile standarde de evaluare a elevilor din clasele primare și gimnaziale. Cum se pot înscrie școlile
Mai mult din Educatie