Campionatul Balcanic de MTB XCM în 2026, găzduit în premieră în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race

România va organiza în 2026, în premieră, una dintre cele mai importante competiții de ciclism montan din regiune: Campionatul Balcanic de MTB XCM (Cross-Country Marathon), în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race, pe 15 august.

Evenimentul va reuni la start printre cei mai valoroși sportivi din țările balcanice, confirmând poziția României ca destinație relevantă pe harta competițiilor internaționale de ciclism.

Campionatul Balcanic de MTB XCM din 2026 va avea loc în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race, organizat de echipa Biciclim Alba în parteneriat cu Federația Română de Ciclism.

Competiția a crescut enorm în ultimii ani, reușind să devină o cursă importantă și relevantă pentru numeroși sportivi români.

În anul 2026, organizatorii și-au dorit să treacă la un nou nivel, prin găzduirea unui Campionat Balcanic.

Cătălin Sprinceană, președintele Federației Române de Ciclism și vicepreședinte a Uniunii Cicliste Balcanice: „Suntem bucuroși să păstrăm tradiția organizării a cel puțin unui Campionat Balcanic în fiecare an în România, cu atât mai mult cu cât vorbim despre o premieră: primul Campionat Balcanic de Mountain Bike XCM organizat în țara noastră.

Având în vedere că aceasta este cea mai bine dezvoltată ramură a ciclismului românesc, atât din punct de vedere al numărului de participanți, cât și al evenimentelor organizate, consider că acest moment are o importanță deosebită.

Pe această cale doresc să felicit echipa organizatoare, Biciclim Alba, pentru energia și dedicarea cu care își asumă organizarea acestei competiții, precum și autoritățile locale din Alba, în special Primăria Alba Iulia, pentru sprijinul acordat.”

Dorin Dîrloșan, președinte Biciclim Alba: „Decizia de a fi aleși ca organizatori ai ediției 2026 a Campionatului Balcanic XCM ne onorează și ne umple de mândrie. Eforturile noastre și sprijinul puternic primit din partea comunității locale au fost recunoscute atât la nivel național, cât și internațional, oferindu-ne motivația de a continua pe drumul pe care ne-am angajat.

Traseele pregătite pentru competiție sunt concepute să testeze la maximum abilitățile cicliștilor, dar totodată să ofere o experiență de neuitat în cadrul natural spectaculos al județului Alba.

Zona de start și finish, amplasată în cetatea Alba Carolina, oferă participanților și vizitatorilor numeroase oportunități de explorare turistică, cultură și tradiție locală.

Suntem încrezători că această ediție va lăsa amintiri de neuitat și va întări legătura dintre comunitatea locală și iubitorii de ciclism din întreaga regiune.”

Evenimentul va contribui la promovarea sportului în România, a turismului activ și a imaginii tării noastre în plan internațional, atrăgând sportivi, echipe, oficiali și suporteri din întreaga regiune balcanică.

În același timp, competiția va oferi sportivilor români oportunitatea de a concura pe teren propriu într-un campionat important.

De menționat este că în 2025, Campionatul Balcanic de MTB XCM a avut loc în Bosnia și Herțegovina, unde lotul României s-au întors acasă cu două titluri balcanice: Attila Malnasi și Manuela Mureșan, care au cucerit podiumurile categoriilor elite masculin și, respectiv, elite feminin.

Vă invităm să urmăriți organizatorul pe canalele social media pentru a fi la curent cu ultimele noutăți despre competiție.

Organizatorii mulțumesc pentru ajutorul oferit celor de la Agenția Națională pentru Sport, Consiliul Județean Alba, Primăria Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News