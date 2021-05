Când e Înălțarea Domnului la catolici și ortodocși în 2021. Obiceiuri și superstiții. Ultima zi în care se pot consuma ouă roșii

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, este optimist că elevii vor putea să termine semestrul al doilea al anului școlar în bănci. Sunt două condiții: scăderea ratei de infectare și o vaccinare de succes. Analiza se va face peste două săptămâni.

Ministrul Sorin Cîmpeanu a spus, miercuri seara, la Digi 24, că aproape 2 milioane de copii au putut merge la școală miercuri.

Este vorba de elevii din învățământul primar și de preșcolari, precum și de elevii din clasele a cincea, a șasea, a șaptea, a noua, a zecea și a unsprezecea din localitățile care au rată de infectare mai mică de 1 la mie, adică din peste 2.000 de localități:

„Luni (lunea viitoare – n.r.) vor reveni la școală toți elevii claselor terminale și clasele terminale din învățământul profesional și liceal, alți 370.000 de elevi. Se vor apropia de 2,4 milioane de elevi care pot reveni la școală cu prezență fizică în aceste zile”.

Ministrul speră ca și ceilalți elevi să revină în bănci.

Analiza se va face în două săptămâni și ar urma să confirme trendul descrescător epidemiologic și mersul vacinării.

„Ministerul Educației își dorește să poată formula propunerea de deschidere cu prezență fizică a tuturor școlilor. Peste două săptămâni vom face această analiză”, a spus Sorin Cîmpeanu.

În aceste condiții, de scădere a ritmului de infectare și a creșterii ratei de vaccinare, rămân încă 5 săptămâni de școală.

Cîmpeanu, mulțumit de colaborarea cu noul ministru al Sănătății

Sorin Cîmpeanu este mulțumit de colaborarea cu ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, și este optimist în privința întoarcerii elevilor la clase:

„Trebuie să recunosc că doamna ministrul Mihăilă a dovedit o înțelegere conformă sistemului de educație, pentru că ordinul comun este cel care a făcut posibilă prezența la școală în acest fel încă de astăzi (miercuri -n.r).

S-a renunțat la înjumătățirea claselor terminale, un lucru foarte important, s-a permis prezența elevilor din școlile speciale (…).

A înțeles și iată de astăzi toți acești copii au putut merge școală și a înțeles importanța orelor remediale și ordinul comun permite prezența, indiferent de clasă și de scenariu, a tuturor elevilor înscriși în programul național de ore remediale.

Nu știm nici că da, nici că nu (va scădea atât de mult infectarea cu SARS-CoV-2 în țară – n.r.), dar am dreptul să sper, am dreptul să îmi doresc această scădere și am spus că dacă se va confirma această scădere, Ministerul Educației va face această propunere”.

Ce riscuri și beneficii au elevii dacă merg la școală. Cîmpeanu: Fără educație o vom duce rău toți

Fără educație o vom duce rău cu toții, a spus, miercuri, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, potrivit căruia beneficiile educației sunt mai mari decât riscurile.

Întrebat dacă nu există un risc prea mare ca un copil să meargă la clasă cu un profesor nevaccinat, ministrul Sorin Cîmpeanu a declarat, la Digi 24, că este evident că riscul e mai mare atunci când profesorul nu este vaccinat.

Dacă merită acest risc, ministrul Cîmpeanu a spus că „e un calcul pe care îl facem fiecare dintre noi”.

„Din punctul meu de vedere, atunci când evaluezi risc-beneficiu în favoarea sistemului de educație, nu riști nimic, nu riști să pierzi. Beneficiile educației sunt mult mai mari.

Ministrul Educației: insist să se meargă la școală cu prezență fizică

Fără educație trebuie să înțelegem că vom avea medici nepregătiți, ingineri nepregătiți, o țară întreagă nepregătită și o vom duce rău cu toții fără educație”, a spus Cîmpeanu.

Ministrul Educației a precizat că beneficiile educației în școală sunt enorme, fără să își dorească să vorbească despre excluziunea socială sau despre faptul că această perioadă în care nu s-a putut merge la școală au fost generate angoase, anxietăți, deficit de atenție, dezechilibre psihice, dincolo de lacunele de cunoaștere, dezechilibre emoționale, dezechilibre emoționale.

„Au fost consecințe foarte grave. De asta insist să se meargă la școală cu prezență fizică”, a mai spus ministrul.

